19:04 18 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Грузинский художник Мамуки Цецхладзе

Как грузинский художник Цецхладзе вдохновлялся Бухарой и Самаркандом

Sputnik
Культура
Получить короткую ссылку
6910

Одна из поездок в Самарканд вдохновила художника на написание около 60 картин

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте находится грузинский художник Мамуки Цецхладзе, который принимает участие в фестивале изобразительного и прикладного искусства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как рассказал мастер, он не в первый раз посещает Ташкент. Пять лет назад Цецхладзе участвовал в международном биеннале, и впервые тогда попал в древний Самарканд. Результатом той поездки стала целая выставка, посвященная этому городу, порядка 60 картин.

В рамках фестиваля Цецхладзе дал мастер-класс молодым узбекским художникам.

"Я писал Регистан. Очень люблю эту архитектуру, мозаику, керамику. Для меня, как художника, посещение этого города всегда потрясение, очень много эмоций. Это нескончаемая тема для творчества", — отметил он.

Цецхладзе очень рад, что на этот раз ему удалось побывать не только в любимом Самарканде, но и познакомиться с Бухарой.

В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
Sputnik
В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства
"Конечно же, эти впечатления выльются в картины", — поделился художник.

Он также отметил важность проведения подобных мероприятий, где сама атмосфера способствует созданию чего-то нового и интересного.

Ташкентский фестиваль изобразительного и прикладного искусства по мнению Мамуки Цецхладзе — это не только возможность встретиться с коллегами, пообщаться, но и лучше узнать узбекскую культуру, различные виды искусства.

Напомним, что фестиваль изобразительного и прикладного искусства проходит в Ташкенте и в ряде регионов с 17 по 21 апреля. В нем принимают участие художники из 14 государств.

По теме

Дизайнер из Азербайджана: посетить Узбекистан было моей давней мечтой
Теги:
художник, Бухара, Самарканд, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Автобус, фото из архива
    Автобусам тут не место

    Во время проведения этапа "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку будут изменены семнадцать автобусных маршрутов.

  • Учения ВДВ Беларуси, архивное фото
    Сорок первые

    Вооруженные силы Беларуси заняли 41-е место в рейтинге сильнейших армий мира – на сколько позиций повысилась военная мощь республики?

  • Выдача российских полисов ОМС в Симферополе
    Помощь будет!

    Жителям Абхазии, обладающим полисом обязательного медицинского страхования, при необходимости окажут помощь в любой точке России.

  • Ереван ночью во время протестов. Архивное фото.
    Митинг или драка?

    Группа молодых людей из числа митингующих в центре Еревана принялась крушить светофоры, дорожные указатели, затеяла драку с несколькими водителями.

  • Тепловоз с грузовыми вагонами на путях
    Сотрудничество как по рельсам

    Министерство сообщения Латвии заинтересовано в сотрудничестве с Россией по вопросу развития железнодорожного коридора Север-Юг.

  • Белорусский экономист Дмитрий Болкунец
    Электрические проблемы

    После выхода из БРЭЛЛ, Литве придется создавать с нуля систему аварийного получения электроэнергии из других стран, считают эксперты.

  • Молдавский флаг и Триумфальная арка в Кишиневе
    Заманчивый Кишинев

    В России составили рейтинг городов СНГ для путешествий российских туристов весной 2018 года – Кишинев входит в топ-10 этого списка.

  • Таави Аас
    За коррупцию ответит

    Представители оппозиционных фракций горсобрания Таллинна встречаются с мэром столицы, чтобы обсудить с ним проблему коррупции в столице Эстонии.

  • выпускники
    Не время для бала

    Выпускной бал в Южной Осетии перенесли с 20 на 23 июня, поскольку этот день совпадает с трагической для республики датой – днем гибели 13-ти коммунаров.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

В Москве назвали лауреатов премии Золотая маска — 2018
Опера, балет, театр: в Москве вручили "Золотую маску" талантам искусства
Ситуация в школе в Стерлитамаке, где ученик напал с ножом на одноклассницу
Что происходит на месте ЧП в башкирской школе
Ракетные удары по Сирии
По каким объектам США и союзники наносили удары в Сирии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054