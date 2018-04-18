Как грузинский художник Цецхладзе вдохновлялся Бухарой и Самаркандом

Одна из поездок в Самарканд вдохновила художника на написание около 60 картин

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. В Ташкенте находится грузинский художник Мамуки Цецхладзе, который принимает участие в фестивале изобразительного и прикладного искусства, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как рассказал мастер, он не в первый раз посещает Ташкент. Пять лет назад Цецхладзе участвовал в международном биеннале, и впервые тогда попал в древний Самарканд. Результатом той поездки стала целая выставка, посвященная этому городу, порядка 60 картин.

В рамках фестиваля Цецхладзе дал мастер-класс молодым узбекским художникам.

"Я писал Регистан. Очень люблю эту архитектуру, мозаику, керамику. Для меня, как художника, посещение этого города всегда потрясение, очень много эмоций. Это нескончаемая тема для творчества", — отметил он.

Цецхладзе очень рад, что на этот раз ему удалось побывать не только в любимом Самарканде, но и познакомиться с Бухарой.

Sputnik В Ташкенте стартовал фестиваль изобразительного и прикладного искусства

"Конечно же, эти впечатления выльются в картины", — поделился художник.

Он также отметил важность проведения подобных мероприятий, где сама атмосфера способствует созданию чего-то нового и интересного.

Ташкентский фестиваль изобразительного и прикладного искусства по мнению Мамуки Цецхладзе — это не только возможность встретиться с коллегами, пообщаться, но и лучше узнать узбекскую культуру, различные виды искусства.

Напомним, что фестиваль изобразительного и прикладного искусства проходит в Ташкенте и в ряде регионов с 17 по 21 апреля. В нем принимают участие художники из 14 государств.