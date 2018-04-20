Жители Ташкента смогут увидеть выступление Владимира Спивакова в мае

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте 16 мая состоится показ фильма Чарли Чаплина "Огни большого города".
Посмотреть немое кино зрители смогут под музыкальное сопровождение Национального филармонического оркестра России, руководить которым будет дирижер Владимир Спиваков.
Мероприятие организовано Министерством культуры Узбекистана при содействии мецената Алишера Усманова.
"Огни большого города" — символ окончания эпохи немого кино. Он вышел тогда, когда уже несколько лет на экранах с успехом демонстрировались звуковые фильмы. Герой кинокартины — придуманный Чаплином "маленький бродяжка" — художественный образ, полюбившийся людям во всем мире.