Жители Ташкента смогут увидеть выступление Владимира Спивакова в мае

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте 16 мая состоится показ фильма Чарли Чаплина "Огни большого города".

Посмотреть немое кино зрители смогут под музыкальное сопровождение Национального филармонического оркестра России, руководить которым будет дирижер Владимир Спиваков.

© Sputnik / Антон Денисов Большой симфонический оркестр имени Чайковского дал концерт на сцене ГАБТ

"Чаплин хорошо понимал, что мы все находимся на краю пропасти и что жизнь человеческая — это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Он показал нам, что настоящее чувство может победить многие вещи", — считает Спиваков.

Мероприятие организовано Министерством культуры Узбекистана при содействии мецената Алишера Усманова.

"Огни большого города" — символ окончания эпохи немого кино. Он вышел тогда, когда уже несколько лет на экранах с успехом демонстрировались звуковые фильмы. Герой кинокартины — придуманный Чаплином "маленький бродяжка" — художественный образ, полюбившийся людям во всем мире.