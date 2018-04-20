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Главный дирижер Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков

Жители Ташкента смогут увидеть выступление Владимира Спивакова в мае

Из личного архива Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова
Культура
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Мероприятие организовано Министерством культуры Узбекистана при содействии мецената Алишера Усманова

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте 16 мая состоится показ фильма Чарли Чаплина "Огни большого города".

Посмотреть немое кино зрители смогут под музыкальное сопровождение Национального филармонического оркестра России, руководить которым будет дирижер Владимир Спиваков.

Дирижер Владимир Федосеев во время концерта Большого симфонического оркестра имени П.И.Чайковского
© Sputnik / Антон Денисов
Большой симфонический оркестр имени Чайковского дал концерт на сцене ГАБТ
"Чаплин хорошо понимал, что мы все находимся на краю пропасти и что жизнь человеческая — это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Он показал нам, что настоящее чувство может победить многие вещи", — считает Спиваков.

Мероприятие организовано Министерством культуры Узбекистана при содействии мецената Алишера Усманова.

"Огни большого города" — символ окончания эпохи немого кино. Он вышел тогда, когда уже несколько лет на экранах с успехом демонстрировались звуковые фильмы. Герой кинокартины — придуманный Чаплином "маленький бродяжка" — художественный образ, полюбившийся людям во всем мире.

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Теги:
Национальный филармонический оркестр России, Министерство культуры Узбекистана, Чарли Чаплин, Владимир Спиваков, Ташкент, Россия



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