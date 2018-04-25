Ушел из жизни режиссер фильма "Ташкент — город хлебный" Шухрат Аббасов

Народный артист Узбекистана Шухрат Аббосов скончался от болезни на 87-м году жизни.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Сегодня 25 апреля скончался от болезни народный артист СССР, народный артист Узбекистана, известный режиссер Шухрат Аббасов. Об этом сообщают местные СМИ.

Шухрат Аббасов родился 16 января 1931 года в Коканде Ферганской области. В 1949 году окончил Ташкентский медицинский техникум, в 1954 — режиссёрский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А.Н. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана), в 1958 — Высшие режиссёрские курсы при "Мосфильме".

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В 1954-1956 годах — главный режиссёр Ташкентского областного музыкально-драматического театра им. М. Уйгура в Янгиюле. С 1958 по 1991 год — режиссёр киностудии "Узбекфильм", в 1982-1986 годах — её директор.

Выполнял обязанности секретаря правления Союза кинематографистов Узбекистана. В 1996-2001 годах — первый заместитель председателя правления Союза кинематографистов Узбекистана.

Среди его самых известных работ — "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный".