Мухлиса Азизова о Шухрате Аббасове: он был ходячей энциклопедией

Режиссер Мухлиса Азизова рассказала, как Шухрат Аббасов повлиял на ее жизнь.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте 25 апреля скончался известный узбекский кинорежиссер, сценарист и педагог Шухрат Аббасов. Для каждого узбекистанца он был родным, его знала вся махалля, каждый дом и семья. Фильмы Аббасова — одни из самых любимых и поистине народных в Узбекистане. Своими воспоминаниями об этом великом человеке с корреспондентом Sputnik поделилась режиссер Мухлиса Азизова.

© Sputnik / Вадим Шекун Кино осиротело: скончался режиссер Шухрат Аббасов

"Я только вчера прилетела из Марокко, где шли съемки фильма Scorpion, и Ташкент встретил такой новостью. Я была в шоке, узнав, что великий для нашего кинематографа режиссер умер. Много слез, многое хочется рассказать, но нет сейчас столько сил. Уходит целая эпоха", — отметила Мухлиса Азизова.

Осенью прошлого года она провела фотосессию с мэтром узбекского кинематографа, и рассказала, как ей тогда удалось уговорить Шухрата Аббасова, который уже сильно болел, позировать перед фотоаппаратом в его 86 лет.

В ноябре прошлого года в Ташкенте проходил фестиваль короткометражных фильмов молодых кинематографистов PROlogue. Открывала его фотовыставка "Легенды среди нас", которая была посвящена заслуженным артистам Узбекистана. Все они вошли в мир киноискусства своими известными и талантливыми работами, которые составляют золотой фонд узбекской кинематографии. Автором проекта выступила режиссер Мухлиса Азизова, а фотографировал Гайрат Муминов.

"Главным лицом той выставки был Шухрат Аббасов. Мы предложили ему образ "Король узбекского кинематографа". На фотоснимке он запечатлен с камерой. Помню, когда объясняли режиссеру идею, она понравилась ему, и он согласился поработать с нами", — делится воспоминаниями Мухлиса Азизова.

© Sputnik / А. Герасимова Кадр из фильма "Абу Рейхан Беруни" (Узбекфильм, 1974 год). Режиссер-постановщик Шухрат Аббасов.

На съемки он приехал, несмотря на то, что уже плохо себя чувствовал. Фотосессия длилась два часа, но какие это были два бесценных часа для каждого из участников творческого проекта. Когда съемки начались, Аббасов мастерски перевоплотился в предложенного героя.

Как вспоминала позднее вся творческая группа, не было там пожилого человека, а был задорный и очень работоспособный гений.

"Он был ходячей энциклопедией. Каждое его слово, произнесенные в тот день, я вспоминаю до сих пор. Было ощущение, будто мэтр проводит мастер-класс. Работать с Шухратом Салиховичем было очень легко, время пролетело незаметно", — говорит Мухлиса Азизова.

Она вспомнила также, как они почти час уговаривали Аббасова снять очки. Он так свыкся со своим образом в оптике, что просто не мог отказаться от части себя.

"Ну пожалуйста, Шухрат-ака, мне нужны ваши глаза без стекла", — просила его молодой режиссер Мухлиса.

© Sputnik / Михаил Озерский Кадр из фильма "Ты не сирота". Режиссер: Шухрат Аббасов. Киностудия "Узбекфильм".

И он сдался! У Мухлисы есть кадры Шухрата Аббасова с его пронзительным взглядом.

"Какие у него были глаза! Сказать, что они шикарные, ничего не сказать. Сколько в них мудрости и одновременно нежности было в тот день", — говорит Мухлиса.

На выставку, увы, Шухрат Аббасов не приехал по состоянию здоровья. Но был его сын, которому очень понравились работы фотопроекта.

Мухлиса Азизова вспомнила свою первую встречу с легендарным режиссером. Она произошла во время церемонии награждения национальной государственной премии "Эътироф-2014". Тогда фильм "Геолог", который она продюсировала, выиграл в номинации "Лучший фильм года".

© Sputnik / РИА Новости Кадр из фильма "Маленький человек на большой войне", 1989 год. Режиссер Шухрат Аббасов. Киностудия "Узбекфильм".

"На сцену вручить статуэтку премии вышел классик узбекского кино Шухрат Аббасов. Было очень волнительно: сам мэтр узбекского кинематографа вручал мне награду", — делится воспоминаниями Мухлиса Азизова.

В тот памятный вечер Шухрат Салихович, обняв на сцене начинающего режиссера, отметил: "Я вижу в твоих глазах что-то необычное".

Это были, по словам Мухлисы, и поддержка со стороны признанного в кино человека, и напутствие, что все получится.

"Такой заряд веры я получила от него в 2014 году", — говорит Мухлиса.

Она, как и миллионы узбекских телезрителей, выросла на фильмах Шухрата Аббасова. Самым любимым и народным уже несколько десятков лет является фильм "Об этом говорит вся махалля". Он был снят в далеком 1960 году, но сюжет и главные персонажи киноленты легко существуют в современных реалиях, понятны новому поколению, рожденному в конце 80-х и в начале нулевых.

© Sputnik / Кадр из фильма "Ты не сирота". Режиссер Шухрат Аббасов. Киностудия "Узбекфильм". 1962 год.

"Я очень счастливый человек, потому что успела сделать последнюю фотографию с ним", — сказала Мухлиса в конце нашего небольшого разговора.

Наверное, и Шухрат Салихович сказал бы что-то очень позитивное напоследок, потому что верил в добро, дружбу, верность, благородство и честность. Он верил в настоящую жизнь со всеми ее перипетиями, про которую снимал свои фильмы. И это узбекское кино любят и помнят за то, что оно было невероятно добрым и искренним. Эти фильмы составляют золотой фонд кинематографии Узбекистана. Их будут смотреть всегда.