17:59 26 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 21°C
Прямой эфир
Поиск
Узбекский кинорежиссер Шухрат Аббасов

Касымов об Аббасове: он любил актеров и раздвигал границы кино

© Sputnik / Вадим Шекун
Культура
Получить короткую ссылку
31 0 0

Заслуженный деятель культуры Джахонгир Касымов поделился воспоминаниями об известном режиссере, его работах и любви к стихам.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте в четверг состоялось прощание с народным артистом СССР и Узбекистана, известным режиссером Шухратом
Аббасовым, который скончался накануне на 87-м году жизни.

Кинорежиссер, сценарист и педагог Шухрат Аббасов.
© Foto : Гайрат Муминов
Мухлиса Азизова о Шухрате Аббасове: он был ходячей энциклопедией
Режиссер был похоронен на столичном кладбище Чигатай рядом со знаменитыми поэтами, писателями и деятелями искусства. Проводить Аббасова в последний путь собрались близкие и родные, друзья, деятели культуры и искусства, представители государственных органов и общественных организаций. Среди присутствующих был и кинорежиссер, заслуженный деятель культуры Джахонгир Касымов, который в интервью корреспонденту Sputnik
Узбекистан поделился воспоминаниями об усопшем.

По словам собеседника, Шухрат Аббасов был выдающимся мастером своего дела, его картины знают наизусть не только в стране, но и в мире.

"Я был учеником этого великого режиссера и считаю себя его последователем. Все его работы оставляют неизгладимый след в душе зрителя, а самые известные среди них — "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный" — вошли в сокровищницу мирового кинематографа", — поделился Касымов.

Преемник известного режиссера вспомнил, как Аббасов учил своих подопечных двум вещам — любить актеров, которых снимаешь в кино, и всегда выходить за рамки национальной культуры.

Узбекский кинорежиссер Шухрат Аббасов
© Sputnik / Вадим Шекун
Кино осиротело: скончался режиссер Шухрат Аббасов
"Аббасов нам всегда говорил, что любая картина должна выходить за рамки национального искусства и культуры, затрагивать общечеловеческие ценности. Именно это, как он считал, придает работе значимость и делает ее достойным вкладом в развитие киноискусства", — вспомнил наставления своего учителя Джахонгир Касымов.

По его мнению, гений режиссера Аббасова неиссякаем, он как глыба, знал наизусть сотни стихотворений, часами мог цитировать что-то из Байрона, Пушкина, Лермонтова. При этом, заметил Касымов, великий мастер переживал каждый свой фильм, за ним было очень интересно наблюдать на съемочной площадке — как он двигался, общался с актерами, давал им наставления, жестикулировал. Во всем этом чувствовались его эмоции и неимоверный талант.

Теги:
воспоминания, Умер, Шухрат Аббасов, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Квалификационный этап Гран-при Азербайджана Формулы-1
    Формула цен

    В Баку в преддверии Гран-при "Формулы-1" резко подорожали номера в отелях. Sputnik ознакомился с ценовой политикой столичных гостиниц.

  • Контрабанда сигарет в Польше
    Откуда табачок?

    В Польше задержали гражданина Беларуси за рулем фуры с контрабандными сигаретами почти на 3 миллиона долларов.

  • Кабинет министров республики Абхазия
    В новом составе

    Начальник аппарата кабмина Абхазии рассказал Sputnik, когда будет утвержден новый состав правительства республики.

  • Спикер НС Армении Ара Баблоян
    Премьерский вопрос

    Стала известна дата спецзаседания Национального собрания Армении по вопросу о выборах нового премьер-министра страны.

  • Утомленный праздником рижанин отдыхает на аллее у Кабинета Министров
    Неэффективная работа

    Латвия заняла последнее место в индексе эффективности правительства: власти не уважают волю народа и ведут страну не туда, считают исследователи.

  • В эфирной аппаратной первой студии программы Вести, архивное фото
    Со штрафом не согласны

    Компания, ретранслировавшая в Литве российский телеканал "РТР-Планета", обжалует наложенный Комиссией по телевидению и радиовещанию штраф.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выставка машин АвтоВАЗа
Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев
Акция к 9 мая в Ташкентском метро
От "Катюши" до "Смуглянки": в метро Ташкента звучат песни военных лет
История мячей ЧМ по футболу
Как менялся мяч ЧМ по футболу

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054