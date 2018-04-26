Касымов об Аббасове: он любил актеров и раздвигал границы кино

Заслуженный деятель культуры Джахонгир Касымов поделился воспоминаниями об известном режиссере, его работах и любви к стихам.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В Ташкенте в четверг состоялось прощание с народным артистом СССР и Узбекистана, известным режиссером Шухратом

Аббасовым, который скончался накануне на 87-м году жизни.

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Режиссер был похоронен на столичном кладбище Чигатай рядом со знаменитыми поэтами, писателями и деятелями искусства. Проводить Аббасова в последний путь собрались близкие и родные, друзья, деятели культуры и искусства, представители государственных органов и общественных организаций. Среди присутствующих был и кинорежиссер, заслуженный деятель культуры Джахонгир Касымов, который в интервью корреспонденту SputnikУзбекистан поделился воспоминаниями об усопшем.

По словам собеседника, Шухрат Аббасов был выдающимся мастером своего дела, его картины знают наизусть не только в стране, но и в мире.

"Я был учеником этого великого режиссера и считаю себя его последователем. Все его работы оставляют неизгладимый след в душе зрителя, а самые известные среди них — "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный" — вошли в сокровищницу мирового кинематографа", — поделился Касымов.

Преемник известного режиссера вспомнил, как Аббасов учил своих подопечных двум вещам — любить актеров, которых снимаешь в кино, и всегда выходить за рамки национальной культуры.

© Sputnik / Вадим Шекун Кино осиротело: скончался режиссер Шухрат Аббасов

"Аббасов нам всегда говорил, что любая картина должна выходить за рамки национального искусства и культуры, затрагивать общечеловеческие ценности. Именно это, как он считал, придает работе значимость и делает ее достойным вкладом в развитие киноискусства", — вспомнил наставления своего учителя Джахонгир Касымов.

По его мнению, гений режиссера Аббасова неиссякаем, он как глыба, знал наизусть сотни стихотворений, часами мог цитировать что-то из Байрона, Пушкина, Лермонтова. При этом, заметил Касымов, великий мастер переживал каждый свой фильм, за ним было очень интересно наблюдать на съемочной площадке — как он двигался, общался с актерами, давал им наставления, жестикулировал. Во всем этом чувствовались его эмоции и неимоверный талант.