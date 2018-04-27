Фильм "Стойкость" получил спецприз Московского кинофестиваля

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекский фильм "Стойкость" режиссера Рашида Маликова получил специальный приз 40-го Московского международного кинофестиваля, сообщает . Узбекский фильм "Стойкость" режиссера Рашида Маликова получил специальный приз 40-го Московского международного кинофестиваля, сообщает портал "Новости Узбекистана"





По словам членов жюри, картина удостоилась премии "за проникновенное отражение эха далекой войны в реальной судьбе человека".





Главный герой фильма Сайдулла в прошлом воевал в Афганистане и носит звание капитана. Спустя много лет он вспоминает лучшего друга, погибшего на войне. Герой узнает о том, что серьезно болен, и у него совсем мало времени, чтобы завершить важные дела.





В фильме снимались Карим Мирходиев, Бехзод Хамроев, Сайдулла Молдаханов, Зулхумор Муминова и Нигора Каримбоева.

По словам режиссера, сегодня в Узбекистане сохраняется государственная система дотирования фильмов, в год дотируется до 12 игровых картин, однако сейчас на киностудии "Узбекфильм" происходят серьезные перемены, переход на цифровой формат.

Московским зрителям "Стойкость" покажут 28 апреля в Доме Ферганы, также пройдет творческая встреча с Рашидом Маликовым. Картина войдет в программу 71-го международного кинофестиваля в Каннах.