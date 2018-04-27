Фильм "Стойкость" получил спецприз Московского кинофестиваля

Жюри отметило проникновенное отражение эха далекой войны в реальной судьбе человека.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Узбекский фильм "Стойкость" режиссера Рашида Маликова получил специальный приз 40-го Московского международного кинофестиваля, сообщает портал "Новости Узбекистана".
По словам членов жюри, картина удостоилась премии "за проникновенное отражение эха далекой войны в реальной судьбе человека".
Главный герой фильма Сайдулла в прошлом воевал в Афганистане и носит звание капитана. Спустя много лет он вспоминает лучшего друга, погибшего на войне. Герой узнает о том, что серьезно болен, и у него совсем мало времени, чтобы завершить важные дела.
В фильме снимались Карим Мирходиев, Бехзод Хамроев, Сайдулла Молдаханов, Зулхумор Муминова и Нигора Каримбоева.
По словам режиссера, сегодня в Узбекистане сохраняется государственная система дотирования фильмов, в год дотируется до 12 игровых картин, однако сейчас на киностудии "Узбекфильм" происходят серьезные перемены, переход на цифровой формат.
Московским зрителям "Стойкость" покажут 28 апреля в Доме Ферганы, также пройдет творческая встреча с Рашидом Маликовым. Картина войдет в программу 71-го международного кинофестиваля в Каннах.
В Ташкенте сменился хоким, в Армении граждане отстояли право на честные выборы, государство выделило в 2,5 раз больше на здравоохранение - эти и другие новости недели в итоговом материале корреспондента Sputnik Узбекистан.