Узбекский плов предложат гостям на фестивале "Шелк и специи" в Бухаре

Мероприятие пройдет 26-27 мая, также в программе — выступления фольклорных ансамблей и национальные игры.

ТАШКЕНТ — 27 апр, Sputnik. На конец мая в Бухаре намечен 17-й Международный фестиваль "Шелк и специи", сообщает пресс-служба Республики Узбекистан в Кыргызстане.

В программе фестиваля — выступления фольклорных ансамблей из регионов страны, различные тематические мастер-классы, национальные игры и забавы, показ мод от юных дизайнеров, а также гвоздь программы — узбекский плов на мероприятии "Палов сайли".

Организуют фестиваль хокимият Бухарской области, Бухарское региональное отделение Узбектуризма и ассоциация ремесленников "Хунарманд".

Цели программы — сохранение культурного наследия Узбекистана со всеми его особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержка народных ремесел, то есть золотой вышивки, ручного ткачества, резьбы по дереву и создания уникальных ковров.