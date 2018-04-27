22:22 27 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Открытие Центра мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана

Узбекский плов предложат гостям на фестивале "Шелк и специи" в Бухаре

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
Получить короткую ссылку
50 0 0

Мероприятие пройдет 26-27 мая, также в программе — выступления фольклорных ансамблей и национальные игры.

ТАШКЕНТ — 27 апр, Sputnik. На конец мая в Бухаре намечен 17-й Международный фестиваль "Шелк и специи", сообщает пресс-служба Республики Узбекистан в Кыргызстане.

В программе фестиваля — выступления фольклорных ансамблей из регионов страны, различные тематические мастер-классы, национальные игры и забавы, показ мод от юных дизайнеров, а также гвоздь программы — узбекский плов на мероприятии "Палов сайли".

Организуют фестиваль хокимият Бухарской области, Бухарское региональное отделение Узбектуризма и ассоциация ремесленников "Хунарманд".

Цели программы — сохранение культурного наследия Узбекистана со всеми его особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержка народных ремесел, то есть золотой вышивки, ручного ткачества, резьбы по дереву и создания уникальных ковров.

По теме

Музыкальный фестиваль ко Дню детей Турции состоялся в Ташкенте
Теги:
фестиваль, ансамбль, мастер-класс, Бухара, Культурно-массовые мероприятия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подготовка к старту третьего сезона Гран-при Азербайджана Формула 1
    Авария на трассе

    В Баку произошла авария во время свободной сессии автогонок в классе FIA Formula-2: болид команды BWT не вписался в поворот и загорелся.

  • Польские злотые, архивное фото
    Дотянуть до получки

    В МВД Беларуси рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются граждане республики при трудоустройстве в Польше.

  • Ветераны на праздновании Дня Победы ВОВ в Сухуме. Архивное фото.
    Московские подарки

    В этом году подарки и материальные пособия от "Дома Москвы" в Абхазии, помимо ветеранов Великой Отечественной войны, получат и ветераны труда.

  • Пресс-конференция Никола Пашиняна (27 апреля 2018). Гостиница Marriott Armenia, Ереван
    Без "охоты на ведьм"

    Каждый имеет право на собственное мнение, заявил лидер протестов в Армении Никол Пашинян на вопрос о разразившейся в Facebook информационной войне.

  • Учения НАТО в Эстонии
    Британская ярость

    Пьяные британские военные, которые принимают в Латвии участие в учениях НАТО "Молот ярости", подрались с полицейскими в Риге.

  • Митинг медиков в Вильнюсе, 26 апреля 2018 года
    Слезы Гиппократа

    Литовский союз врачей провел митинг в Вильнюсе и потребовал от властей увеличить зарплаты и создать должные условия труда.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выставка машин АвтоВАЗа
Чем АвтоВАЗ и УАЗ удивляли ташкентцев
Шавкат Мирзиёев: вақт ўтган сари Шомаҳмудовлар оиласи кўрсатган қаҳрамонликнинг аҳамияти ва қадри тобора ошиб бормоқда.
Мирзиёев: героизм поступка семьи Шомахмудовых все возрастает
Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054