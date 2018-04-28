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Группа Abba

ABBA впервые за 35 лет записала две новые песни

Olle Lindeborg/TT News Agency/via REUTERS
Культура
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Одна из песен — I still have faith in you — будет представлена в декабре этого года на британском канале BBC и американском NBC.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Бывшие участники легендарной шведской группы ABBA впервые встретились в студии после 35-летнего перерыва и записали две новые песни, сообщает шведская газета Aftonbladet со ссылкой на менеджера квартета Йёрель Хансер.

"Все четверо подумали, что было бы интересно после 35 лет встретиться опять и вернуться в студию. И мы это сделали. Показалось, что время остановилось, и что мы были в коротком отпуске", — говорится в совместном заявлении ABBA.

Газета поясняет, что группа записала две новые песни, и одна из них — I still have faith in you, — как ожидается, будет представлена в декабре этого года на британском канале BBC и американском NBC, передает РИА Новости.

По словам Йёрель Хансер, песни записывались в студии прошлым летом. Музыкантов к этому подоткнула работа над их мировым "голограммным" турне, запланированным на 2019 год. Менеджер также сообщила изданию, что какого-либо реального, а не виртуального воссоединяя квартета не ожидается.

Годом основания группы ABBA считается 1972-й, и называлась она тогда очень длинно — "Бьёрн, Бенни, Агнета и Анни-Фрид". В 1973 году название четверки сократилось до инициалов их имен и получилось ABBA. Международное признание поп-квартет получил после победы на конкурсе "Еровидение" в 1974 году с песней "Ватерлоо". Члены группы расстались в 1982 году. Практически весь музыкальный материал группы написан ее мужской половиной — Бенни Андерссоном и Бьёрном Ульвеусом. Они продолжили работать вместе и после распада четверки и стали, в частности, авторами мюзиклов "Шахматы" (1984), "Кристина из Дювемолы" (1995), а также "Мамма Миа!" (1999), написанного на основе всех старых песен ABBA.

Теги:
ABBA, песни, Швеция



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