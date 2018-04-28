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Богоявленский собор XIX в. (1855-1862), построенный по проекту тульского оружейника М.А.Михайлова в память воинов - туляков, погибших в Отечественную войну 1812 г. (ныне музей оружия) на территории музея Тульский Кремль.

Молодежный культурный форум стран СНГ пройдет в Туле с 14 по 16 мая

© Sputnik / Александр Юрьев
Культура
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На форуме будут работать восемь дискуссионных секций, которые посвящены музейному делу, театру, музыке, роли русского языка в культуре стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Молодежный культурный форум участников Содружества Независимых Государств в рамках Года культуры в СНГ пройдет в Туле с 14 по 16 мая.

"Главной темой станет текущая ситуация и перспективы сотрудничества между странами СНГ в сфере культуры, а также необходимость объединения усилий для поддержания общего культурного пространства Содружества", — сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Среди стран-участников форума Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Форум пройдет в Доме дворянского собрания и Тульском кремле.

На форуме будут работать восемь дискуссионных секций, посвященных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, театру, современному кино, музыке, роли русского языка в интеграции культурного пространства СНГ и использованию цифровых технологий в сфере культуры.

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Известные деятели культуры расскажут о перспективах развития общекультурного пространства СНГ, познакомят с современными тенденциями в области культуры и сохранения наследия, расскажут о внедрении цифровых технологий. В мероприятии примут участие преподаватели, студенты и аспиранты профильных вузов, деятели культуры и искусства, руководители министерств и ведомств стран Содружества, а также представители музеев, театров, музыкальных учреждений и киноиндустрии.

В рамках культурной программы участники форума посетят показ дипломного спектакля выпускников Школы-студии МХАТ "ЧудоЧудоЧеловек" в Тульской областной филармонии, станут участниками экскурсионного квеста по тульским музеям, отправятся в Музей-усадьбу Льва Толстого "Ясная Поляна", примут участие в гастрономическом фестивале в городе Веневе.

Теги:
молодежь, форум, СНГ, Узбекистан



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