Молодежный культурный форум стран СНГ пройдет в Туле с 14 по 16 мая

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Молодежный культурный форум участников Содружества Независимых Государств в рамках Года культуры в СНГ пройдет в Туле с 14 по 16 мая.
"Главной темой станет текущая ситуация и перспективы сотрудничества между странами СНГ в сфере культуры, а также необходимость объединения усилий для поддержания общего культурного пространства Содружества", — сообщает пресс-служба Министерства культуры России.
Среди стран-участников форума Узбекистан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан. Форум пройдет в Доме дворянского собрания и Тульском кремле.
На форуме будут работать восемь дискуссионных секций, посвященных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, театру, современному кино, музыке, роли русского языка в интеграции культурного пространства СНГ и использованию цифровых технологий в сфере культуры.
В рамках культурной программы участники форума посетят показ дипломного спектакля выпускников Школы-студии МХАТ "ЧудоЧудоЧеловек" в Тульской областной филармонии, станут участниками экскурсионного квеста по тульским музеям, отправятся в Музей-усадьбу Льва Толстого "Ясная Поляна", примут участие в гастрономическом фестивале в городе Веневе.