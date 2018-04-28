Театр движения "Лик" проведет вечер инклюзивной хореографии в Пскове

Ташкентский театр движения "Лик" имеет 35-летнюю историю и выступает в интегрированном составе.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Ташкентский театр движения "Лик" проведет вечер инклюзивной хореографии 17 мая в рамках международного фестиваля для людей с особенностями развития "Другое искусство" в Пскове.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Театр движения "Лик": возможности тела неограниченны

Международный фестиваль особенных людей проходит в регионе с 2016 года.

Основные события фестиваля пройдут с 16 по 18 мая в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина, галереи "Цех" и Медиахолле, среди них: творческие мастер-классы, спектакли и кинопоказы.

Первый день мероприятия откроется ярмаркой "Путешествие вещей", где будут представлены сувенирные изделия и картины участников "Другого искусства".

В ноябре 2017 года театр "Лик" отметил 35-летие. Коллектив работает в интегрированном составе: здесь играют как профессиональные актеры, так и люди с ограниченными возможностями здоровья.