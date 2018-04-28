21:56 28 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 23°C
Прямой эфир
Поиск
Выступление интегрированного театра движения Лик

Театр движения "Лик" проведет вечер инклюзивной хореографии в Пскове

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
Получить короткую ссылку
2720

Ташкентский театр движения "Лик" имеет 35-летнюю историю и выступает в интегрированном составе.

ТАШКЕНТ, 28 апр — Sputnik. Ташкентский театр движения "Лик" проведет вечер инклюзивной хореографии 17 мая в рамках международного фестиваля для людей с особенностями развития "Другое искусство" в Пскове.

Выступление интегрированного театра движения Лик
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Театр движения "Лик": возможности тела неограниченны
Об этом сообщает администрация Псковской области.

Международный фестиваль особенных людей проходит в регионе с 2016 года.

Основные события фестиваля пройдут с 16 по 18 мая в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина, галереи "Цех" и Медиахолле, среди них: творческие мастер-классы, спектакли и кинопоказы.

Первый день мероприятия откроется ярмаркой "Путешествие вещей", где будут представлены сувенирные изделия и картины участников "Другого искусства".

В ноябре 2017 года театр "Лик" отметил 35-летие. Коллектив работает в интегрированном составе: здесь играют как профессиональные актеры, так и люди с ограниченными возможностями здоровья.

По теме

Севастьянова о работе с инвалидами: главное – душа, а тело выправится
Теги:
инклюзивное образование, Театр, Псков, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

  • Берни Экклстоун, фото из архива
    Формула успеха

    Было нелегко организовать "Формулу 1" в Баку, но город отлично справляется с организацией гонок, заявил экс-глава менеджмента соревнований Берни Экклстоун.

  • Совещание Александра Лукашенко с руководством Житковичского райисполкома и предприятий района
    Усилия и дисциплина

    Президент Александр Лукашенко рассказал, как сделать Беларусь процветающей и состоятельной страной.

  • Помощник руководителя Россотрудничества Евгений Павлов
    Праздничный день

    О том, как в Абхазии проходит подготовка к акциям, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, рассказали в представительстве Россотрудничества.

  • Серж Саргсян и Армен Саркисян
    В поисках выхода

    Президент Армении Армен Саркисян встретился с экс-премьером Сержем Саргсяном и и.о. премьера Кареном Карапетяном для консультаций по выходу из кризиса.

  • Военный обозреватель Александр Жилин
    Сами виноваты

    Военный обозреватель Sputnik Александр Жилин объяснил, почему Латвия сама виновата в безобразном поведении солдат НАТО в стране.

  • Парламентарий Пятрас Ауштрявичюс
    Еще жестче!

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс предложил Европейскому союзу ужесточить антироссийские санкции.

  • Ofiteri SIS in timpul perchezitiilor la sediul lui Retano Usatii
    Оборотни в погонах

    Два высших офицера Отдела по расследованию особо тяжких преступлений задержаны в Молдове по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

  • Армен Гаспарян
    Учите историю!

    Историк и политолог Армен Гаспарян прокомментировал осквернение памятника погибшим советским воинам в эстонском городе Раквере.

  • ЦУМ
    Магазин закрыт

    Во Владикавказе из-за несоответствия пожарной безопасности закрыли ЦУМ – магазин не будет работать до устранения всех нарушений.

  • Глава РК Нурсултан Назарбаев на XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана
    Палатка в Темиртау

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспомнил как в молодости жил в палатке во время строительства Карагандинского металлургического комбината.

  • Портфель на кресле. Архивное фото
    Текучие кадры

    Новым главой Госслужбы Кыргызстана по борьбе с экономическими преступлениями стал Бакир Таиров, его предшественник уволился через 10 дней после назначения.

  • Вступительные испытания в Таджикском национальном университете
    Выбор сделан

    В Таджикистане завершился отбор кандидатов на обучение в российских вузах – со списком рекомендованных можно ознакомиться в интернете.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
Ин и Ын: как встретились лидеры двух Корей
Мимы, танго, алкоголь: как развекают болельщиков Ф1 в Баку
Как развлекают болельщиков Формулы-1 в Баку
Ситуация с питанием в регионах Центральной Азии
Ситуация с питанием в странах Центральной Азии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054