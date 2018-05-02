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Шабнами Сурайё - таджикская эстрадная певица, архивное фото

Таджикская певица Шабнам Сурайё поблагодарила Узбекистан за теплый прием

© sputnik
Культура
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Артистка поделилась впечатлениями от выступления на фольклорном фестивале "Байсун бахори" ("Байсунская весна"), который прошел в Узбекистане 28-29 апреля

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. Таджикская певица Шабнам Сурайё после выступления на на фольклорном фестивале "Байсун бахори" ("Байсунская весна") поблагодарила Узбекистан за гостеприимство.

"Спасибо Узбекистану за теплый прием и гостеприимство. Была очень рада в очередной раз побывать у вас", — написала певица на своей странице в Instagram.

Певица также посвятила отдельный пост встрече с Юлдуз Усмановой, которая также выступала на фестивале.

"С самой легендой, примадонной Юлдуз Усмановой. Очень хорошо было провести время в компании такого хорошего, мудрого и позитивного человека. Она сама королева", — написала Сурайё.

 

 

На фестивале также выступили, артисты танцевального ансамбля "Лола" и театра-студии "Падида", фольклорные группы и хафизы.

Фестиваль "Байсунская весна" впервые после долгого перерыва провели в 2017 году. В 2001 году Байсунский район внесли в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО за уникальный традиционный уклад жизни. Через год при поддержке организации здесь появился парк "Байсунтог", включающий этнографический музей, фольклорную деревню и гостиницу.

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Теги:
Юлдуз Усманова, Таджикистан, Популярная музыка, Национальная культура



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