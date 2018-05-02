В Ташкенте пройдет масштабный арт-пикник

В течение всего дня пикник смогут посетить до пяти тысяч человек: откроется он в 9 часов утра и закончится в 6 часов вечера

ТАШКЕНТ, 2 мая — Sputnik. В Ташкентском ботаническом саду 13 мая впервые пройдет семейный арт-пикник #PleinAirUz, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В течение всего дня пикник смогут посетить до пяти тысяч человек. Откроется он в 9 часов утра и закончится в 6 часов вечера.

В ботаническом саду оборудуют специальную зону для еды, которую можно будет принести с собой.

В рамках масштабного пикника можно будет послушать живую музыку, купить оригинальные поделки ручной работы, попробовать что-то сделать самостоятельно.

Организаторы обещают специальную фотозону, а также мастер-классы для начинающих фотографов.

Национальный Олимпийский комитет Узбекистана вместе с ташкентской школой бега и физической подготовки ProRun проведут конкурс "Мама, папа, я — спортивная семья".

Кроме этого, в ботаническом саду пройдут занятия по йоге.

На специальной площадке выступят детские танцевальные и национальные творческие коллективы. Организаторы также обещают провести поэтический Slam. А для детей устроят тематические квесты, увлекательно-познавательное шоу "Научная лаборатория", и общение с популярными героями мультфильмов и сказок.

В рамках пикника можно получить бизнес и юридические консультации, организованные под эгидой Открытой площадки предпринимателей Узбекистана Business hub. А также пройти медицинское обследование.

"Семейный арт-пикник — это отличный повод выбраться на природу всей семьей и зарядиться позитивными эмоциями", — отметили представители креативного агентства Five Plus Agency.

Организаторы обращают внимание, что все мероприятия пройдут на специально подготовленных площадках и в зонах, определенных научными сотрудниками Ташкентского ботанического сада. За соблюдением чистоты, порядком и поведением посетителей будут следить работники и волонтеры.

Мероприятие призвано привлечь внимание посетителей к ботаническому саду, его богатому растительному фонду. Организаторы надеются, что пикник поможет осознать,какую важную роль играют зеленые насаждения в жизни человека, ощутить ценность этого природного дара, дать стимул для бережного отношения и сохранения

растительного мира.

Стоимость одного билета на пикник составит четыре тысячи сумов.