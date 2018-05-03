В Институте востоковедения вспомнили наследие Чингиза Айтматова

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Во Дворце культуры Ташкентского государственного института востоковедения (ТГИВ) прошел круглый стол на тему "Чингиз Айтматов — великий деятель мировой литературы".
Мероприятие открыл ректор ТГИВ, профессор Абудурахим Маннонов. Он рассказал, что в апреле принято постановление президента о широком праздновании 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова.
"Великий писатель и общественный деятель Чингиз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был", — говорится в постановлении.
На мероприятии руководитель центра Чингиза Айтматова при Национальном университете Ахмаджон Мелибоев выступил с речью на тему "Изучение творческого наследия Чингиза Айтматова".
Творческий деятель Ибрагим Гофуров поделился интересными впечатлениями о таланте Айтматова и его творчестве.
Журналист и профессиональный переводчик Тулянбой Курбонов рассказал об удивительных качествах Айтматова в качестве дипломата и государственного деятеля.
Ранее президент Узбекистана поручил создать организационный комитет для подготовки к празднованию 90-летия писателя в Узбекистане. Оргкомитет разработает план торжественных мероприятий, включающий подготовку и издание книги воспоминаний "Чингиз Айтматов и Узбекистан", создание документального фильма о жизни и творчестве Чингиза Айтматова, постановку нового спектакля и создание художественного фильма по мотивам произведений писателя, присвоение имени Чингиза Айтматова одной из центральных улиц города Ташкента, установку бюста писателя в школе №33 Паркентского района Ташкентской области.
Во второй декаде декабря 2018 года в Узбекском Национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти Айтматова.