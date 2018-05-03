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Мероприятие посвященное памяти Чингиза Айтматова прошел в институте востоковедения

В Институте востоковедения вспомнили наследие Чингиза Айтматова

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Чингиз Айтматов, обладавший обостренным чувством справедливости, мужественно защищал честь и достоинство узбекского народа во время организованных в 80-е годы прошлого века политических кампаний, известных как "хлопковое дело", отметили участники круглого стола.

ТАШКЕНТ, 3 мая — Sputnik, Дильшода Рахматова. Во Дворце культуры Ташкентского государственного института востоковедения (ТГИВ) прошел круглый стол на тему "Чингиз Айтматов — великий деятель мировой литературы".

Мероприятие открыл ректор ТГИВ, профессор Абудурахим Маннонов. Он рассказал, что в апреле принято постановление президента о широком праздновании 90-летия со дня рождения великого писателя и общественного деятеля Чингиза Айтматова.

"Великий писатель и общественный деятель Чингиз Айтматов является выдающейся личностью, гордостью не только кыргызского, но и всех тюркских народов, в том числе народа Узбекистана, большим другом которого он был", — говорится в постановлении.

На мероприятии руководитель центра Чингиза Айтматова при Национальном университете Ахмаджон Мелибоев выступил с речью на тему "Изучение творческого наследия Чингиза Айтматова".

Творческий деятель Ибрагим Гофуров поделился интересными впечатлениями о таланте Айтматова и его творчестве.

Журналист и профессиональный переводчик Тулянбой Курбонов рассказал об удивительных качествах Айтматова в качестве дипломата и государственного деятеля.

Чингиз Айтматов
© Sputnik / Юрий Иванов
Книга, улица, бюст: в Узбекистане отпразднуют 90-летие Чингиза Айтматова
На мероприятии было отмечено, что Чингиз Айтматов вел всестороннюю работу по установлению мира и стабильности, светлого будущего, а также укреплению дружбы в Центральной Азии. Выступающие также говорили о том, что Чингиз Айтматов, обладавший обостренным чувством справедливости, с высоких трибун мужественно защищал честь и достоинство узбекского народа во время организованных в 80-е годы прошлого века политических кампаний, известных как "узбекское дело" или "хлопковое дело".

Ранее президент Узбекистана поручил создать организационный комитет для подготовки к празднованию 90-летия писателя в Узбекистане. Оргкомитет разработает план торжественных мероприятий, включающий подготовку и издание книги воспоминаний "Чингиз Айтматов и Узбекистан", создание документального фильма о жизни и творчестве Чингиза Айтматова, постановку нового спектакля и создание художественного фильма по мотивам произведений писателя, присвоение имени Чингиза Айтматова одной из центральных улиц города Ташкента, установку бюста писателя в школе №33 Паркентского района Ташкентской области.

Во второй декаде декабря 2018 года в Узбекском Национальном академическом драматическом театре состоится творческий вечер, посвященный памяти Айтматова.

Теги:
Ташкентский государственный институт востоковедения, Чингиз Айтматов, Литература



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