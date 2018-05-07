Узбекские ремесленники представили свои изделия на выставке во Флоренции

В Италии прошла 82-я Международная ярмарка ремесленничества, где представлены изделия из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Представители ассоциации "Хунарманд" презентовали на ярмарке во Флоренции изделия национального ремесленничества и народно-прикладного искусства Узбекистана. Об этом сообщает ИА "Жахон".

Напомним, в марте узбекские мастера участвовали в ярмарке ремесел в Душанбе. В столице Таджикистана были представлены изделия из дерева, плетеные корзины, ювелирные украшения и колоритная национальная одежда из адраса и атласа, а также сувенирная продукция.

Ассоциация "Хунарманд" занимается сохранением народных художественных традиций, развитием промыслов Узбекистана и их продвижением не только внутри страны, но и на мировых рынках.