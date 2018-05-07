Триумфатор ММКФ Рашид Маликов: денег не дали, но я окрылен

На 40-м Московском международном кинофестивале фильм "Стойкость" из Узбекистана заслужил приз жюри кинокритиков и диплом "Специальное упоминание жюри" от Межрегиональной федерации киноклубов.

ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik, Лев Рыжков. Корреспондент Sputnik поздравил режиссера "Стойкости" Рашида Маликова с важной и для него, и для Узбекистана победой и поговорил с ним о Каннских перспективах национального кинематографа.

Стимул сильнее, чем деньги

- Рашид, что лично вам дает такое признание жюри и критиков?

— Московский кинофестиваль — один из крупнейших в мире. То, что мой фильм номинировался на главном конкурсе — уже большая честь. И мне очень приятно, что любители кино по заслугам оценили "Стойкость". Я понял, что все мои старания и страдания в Каракалпакии, где снимался фильм, оправдались. По итогам фестиваля мой фильм пригласили еще на три престижных конкурса, чем я буквально окрылен.

Признание дает мне стимул для создания нового фильма. Всегда очень важно видеть обратную связь. Часто режиссеры даже не знают, как к их фильмам относятся. Снял, фильм пошел в прокат. И — тишина. Иногда вообще — полное забвение. А я увидел результат, увидел реакцию. Я сам сидел в зале.

- Это был запоминающийся просмотр. Слетели русские титры, в зале возник небольшой скандал.

— Конечно, в этом приятного мало. Но никто не ушел! Все остались! Зрителям было интересно досмотреть, что будет дальше.

- А денежного вознаграждения эти призы не предполагают?

— Денег не дают ни за тот, ни за другой приз. Но появляются моральные силы, что в каком-то смысле даже посильнее, чем деньги.

© Foto : Из личного архива Р. Маликова Кинорежиссер Рашид Маликов

- Уверены ли вы были в победе?

— Любой человек питает надежды. Но я посмотрел практически все конкурсные фильмы, и понял, что программа очень сильная. Я подумал, что, в принципе, могу ничего и не получить. Особенно сильными были корейские и португальские фильмы.

Узбеки едут в Канны

- Ваша победа, какие перспективы она открывает перед кинематографом Узбекистана?

— Рецензенты писали, что победа "Стойкости" — прорыв для всей узбекской кинематографии, которая уже десять лет не только не получала никаких призов, но даже не была представлена на престижных кинофестивалях. Конечно, взят важный барьер. Я думаю, теперь молодые и амбициозные режиссеры из Узбекистана будут стремиться на Московский фестиваль и фестивали такого же уровня — Венецианский, Каннский, Берлинский.

- Про показ "Стойкости" в Каннах ходит противоречивая информация. Ваш фильм там покажут?

— С этого года на Каннском кинорынке благодаря Центру развития кинематографии появится павильон Узбекистана. Центр и мне помог в подготовке к фестивалю. У меня была проблема с субтитрами и постером, они ее решили, за что я им очень благодарен. Эта организация молодая, ей всего год, но амбициозная.

Foto, Из личного архива Р. Маликова Кинорежиссер Рашид Маликов

- На самом фестивале показа не будет?

— В конкурсном показе, к сожалению, никого из Узбекистана нет. Нет и в "Особом взгляде". Но это не омрачает радости, потому что павильон Узбекистана все-таки будет. И там покажут фильмы золотого фонда узбекского кинематографа. Будет еще проект молодого режиссера Мухлисы Азизовой "Скорпион2, съемки которого только-только закончились. Ну, и, надеюсь, что и мой фильм тоже.

Но задача павильона на кинорынке — не просто показ фильмов. Это и презентация Узбекистана. Там будут представлены локации, где можно снимать, услуги по производству фильмов. Задача — как можно быстрее интегрировать Узбекистан в мировой кинопроцесс.

Рожденное в муках

- Фильм, как я слышал, пришлось пробивать? Его ведь не сразу приняли.

— Пробивал я его долго. Началось все в 2015 году. И главный на то время редактор "Узбеккино" Гафур Эшмурадов категорически не хотел принимать мой сценарий. Он и сам был сценаристом, поэтому возник конфликт интересов. Чтобы запустить свой сценарий, он отодвигал мой.

Пока я ходил по инстанциям, сменилось руководство "Узбеккино". У нас появился новый президент. В худсовет "Узбеккино" тоже пришли новые люди, которые очень сильно удивились: почему так долго не пропускали сценарий? Так что появление нового президента повлияло и на судьбу моего фильма тоже. И я благодарен нынешнему руководству "Узбеккино", за то что поддержали фильм на стадии постпродакшена и высоко оценили готовый фильм.

- Ваш проект делался в экстремальнейших условиях — в Каракалпакии, по жаре. Наверняка пришлось трудно?

— Съемочный процесс шел более-менее нормально. Но нас убивала жара. Каких-то особых форс-мажоров я не могу припомнить. Был один эпизод с оружием. Мы ехали в автобусе, и у нас была целая машина бутафорского оружия. И на одном из дорожных постов в Ташкентской области нас задержали. Часа четыре мы стояли до выяснения обстоятельств. А после этого сотрудники милиции приехали на съемочную площадку и обеспечивали нам комфорт — не допускали на площадку зевак.

Во время съемок фильма "Стойкость". Кинорежиссер Рашид Маликов © Foto : Из личного архива Р. Маликова

Во время съемок фильма "Стойкость". Кинорежиссер Рашид Маликов Foto, Из личного архива Р. Маликова

Во время съемок фильма "Стойкость". Кинорежиссер Рашид Маликов Foto, Из личного архива Р. Маликова

Во время съемок фильма "Стойкость". Кинорежиссер Рашид Маликов Foto, Из личного архива Р. Маликова 1 / 4 © Foto : Из личного архива Р. Маликова Во время съемок фильма "Стойкость". Кинорежиссер Рашид Маликов

- У вас в фильме не только оружие, но и бронетехника есть. Тоже бутафорская?

— Нам очень сильно помогло Министерство обороны — и с оружием, и с организацией. В нашем вроде бы малобюджетном фильме есть и солдаты, и бронетранспортеры, и палатки времен войны в Афганистане. Солдаты с удовольствием в кино снимались. Везде нам зеленый свет был, везде нам помогали. Поэтому нашему Министерству обороны — низкий поклон.

- А каково это — снимать в Каракалпакстане? Как к вам относились?

— Каракалпаки — братский народ для узбеков. Территория у Каракалпакстана огромная, занимает одну треть территории Узбекистана. Я потому и поехал туда снимать, — знал, что каракалпаки — мужественный, терпеливый народ, скупой на эмоции. Все думают, что восточные люди — с хитрецой. А они — простые, прямые, очень справедливые и правильные люди. Я вообще влюбился в каракалпаков.

И отдельное персональное спасибо — директору киностудии "Каракалпакфильм" Бахтияру Мадиярову. Я думаю, что и каракалпакское кино тоже ждет ренессанс. Регион интереснейший. Если хотите снять что-то артхаусное или фантастическое — надо ехать на плато Устюрт. Пейзажи там совершенно космические.

Древнейшие традиции

- В какую сторону будет развиваться узбекский кинематограф? Будет ли он ориентирован на Голливуд? Или, может, на Болливуд?

— Вторым Голливудом мы не станем. Во-первых, наши фильмы малобюджетны. Во-вторых, в Узбекистане — государственная система дотирования производства фильмов. Это значит, что над режиссерами не висит дамоклов меч окупаемости. Кинематографисты имеют возможность снимать произведения искусства (если им дано).

В республике достаточно талантливых людей, чтобы получилась сильная, конкурентоспособная кинематография, такая, как, скажем, турецкая или иранская. К тому же, у Узбекистана очень давние кинотрадиции.

Кинематограф у нас зародился в начале XX века. Хорезмиец Худайберген Деванов в 1908 году привез в Туркестан первый фотоаппарат и первую кинокамеру и стал снимать хронику. Потом появилось множество студий и в Бухаре, и в Ташкенте. Снимались немые фильмы. в одном из них играла мать Майи Плисецкой.

Так что у нас — одна из старейших кинематографий в мире. Я думаю, что у нее — большое светлое будущее. Приходит много хорошей, умной, толковой молодежи.

- Каким, по-вашему, должен быть кинематограф Узбекистана, чтобы добиться признания на международной арене?

— Думаю, что он обязательно должен быть национальным по содержанию и интернациональным по смыслу. Не нужно никому подражать. Потому что подражание — признак второсортности. Да, по количеству фильмов мы не сможем догнать Америку, Китай или Индию. Но по качеству, я уверен, сможем заявить о себе на больших международных киноплощадках.

- Насколько государство интересуется кинопроцессом?

— В Узбекистане даже в самые тяжелые годы, финансирование кинематографа не прекращалось. Этих денег хватало на производство пяти, десяти, а в некоторые годы и пятнадцати художественных фильмов.

Foto, Из личного архива Р. Маликова Кинорежиссер Рашид Маликов

- А кто будет смотреть узбекское кино?

— В самом Узбекистане очень благодарная киноаудитория. Артхаусные фильмы будут интересны в Европе. То же иранское или турецкое кино с большим интересом смотрят во всех киноинститутах Европы. А если фильм коммерческий — боевик или блокбастер, есть огромный рынок Азии. Есть Индия, Пакистан, Китай, Малайзия, Арабские эмираты. Главное, произвести достойный фильм, а покупатели и зрители найдутся. Все дело в качестве.