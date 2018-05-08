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Стеклянная пирамида над входом в Лувр

Директор Лувра обсудит в Ташкенте будущую экспозицию Узбекистана во Франции

© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko
Культура
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Стороны обсудят предварительный состав национальной экспозиции, а также дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в области музейного менеджмента.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Узбекистан с 9 по 11 мая посетит французская делегация во главе с директором музея Лувр Жан-Люком Мартинесом, сообщает корреспондент Sputnik.

Представители Франции обговорили вопросы организации национальной выставки Узбекистана в Лувре. Ее планируется провести при поддержке Фонда развития культуры и искусства при Минкультуры.

В частности, стороны обсудят предварительный состав национальной экспозиции, а также дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в области музейного менеджмента, в том числе развитие музейных сервисов, реставрацию, стажировки, увеличение уровня стандартов музеев в Узбекистане.

В составе делегации Лувра также будут директор отдела исламского искусства Янник Линц, начальник международных отношений Альберто Виал, археолог отдела исламского искусства и содиректор французско-узбекской археологической миссии в Бухаре Рокко Ранте.

"В ходе трехдневного визита запланированы также встречи в Сенате Олий Мажлиса, Министерстве культуры, в Управлении мусульман Узбекистана. Кроме этого, директор Лувра Жан-Люк Мартинес посетит музей Афросиаб в Самарканде, а в Ташкенте — музей Амира Темура, музей изобразительных искусств и музей истории", — сообщили в Фонде развития культуры и искусства.

Лувр — самый посещаемый музей мирового искусства, в его коллекциях собрано более 300 тысяч экспонатов, однако одновременно выставляется около 35 тысяч из них. В Лувре собраны экспонаты различных эпох со всего мира, которые сформированы по отдельным тематическим коллекциям: цивилизации Древнего Востока, Древний Египет, античность (Древняя Греция, Этрурия, Рим), скульптура, изобразительное искусство и живопись, графическое искусство, прикладное искусство, искусство исламского Востока (создан в 2003 году).

Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистан создан в октябре 2017 года с целью государственной поддержки и дальнейшего развития национальной культуры и искусства, а также расширения международных и межгосударственных культурных связей.

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Теги:
Лувр, Франция, Ташкент, Музеи и библиотеки



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