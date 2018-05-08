Около ста ветеранов поздравили в Посольстве России в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Около 100 ветеранов войны и участников трудового фронта во вторник приняли участие в торжественном приеме по случаю 73-й годовщины победы над фашизмом в Посольстве России в Ташкенте.
"В истории народов бывают события, значение которых не уменьшается с течением времени. И чем дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, тем величественнее воспринимается подвиг тех, кто своей жизнью, воинской доблестью и героизмом приближал общую победу", — заявил посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.
Посол отметил, что Узбекистан внес огромный вклад в разгром фашистской Германии и ее союзников, за подвиги на фронтах десятки тысяч жителей республики были награждены орденами и медалями.
"Благородство, великодушие и гуманизм узбекского народа ярко проявились в том, что здесь приняли более одного миллиона человек, эвакуированных из районов, где шли бои. Прежде всего детей, женщин, стариков, с которыми здесь делились кровом и последним куском хлеба, согревали теплом своих сердец, добротой и щедростью души", — отметил дипломат.
Сегодня в республике проживают более 1,1 тысячи участников войны и около 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.