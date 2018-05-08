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Мужчина отдыхает у фонтана, архивное фото

Арт-пикник в Ташкенте переносится на другую дату

© sputnik Стас Этвеш
Культура
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В рамках масштабного пикника можно будет послушать живую музыку, купить оригинальные поделки ручной работы.

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Семейный арт-пикник в Ташкентском ботаническом саду #PleinAirUz переносится на 20 мая.

В течение всего дня пикник смогут посетить до пяти тысяч человек. Откроется он в 9 часов утра и закончится в 6 часов вечера, передает пресс-служба организатора.

Отдыхающие в Ташкентском зоопарке. Архивное фото
© Официальная группа Ташкентского зоопарка в Facebook
Ташкентский зоопарк приглашает горожан на пикник
Арт-пикник охватит множество направлений: музыка, hand-made ярмарки, изобразительное искусство, спорт, тематические мастер-классы, фестивали танцев, специальные программы для детей любого возраста и многое другое.

Организаторы обещают специальную фотозону, а также мастер-классы для начинающих фотографов.

Национальный олимпийский комитет Узбекистана вместе с ташкентской школой бега и физической подготовки ProRun проведут конкурс "Мама, папа, я — спортивная семья".

Кроме этого, в ботаническом саду пройдут занятия по йоге.

На специальной площадке выступят детские танцевальные и национальные творческие коллективы. Организаторы также обещают провести поэтический Slam. Для детей устроят тематические квесты, увлекательно-познавательное шоу "Научная лаборатория" и общение с популярными героями мультфильмов и сказок.

В рамках пикника можно получить бизнес- и юридические консультации, организованные под эгидой Открытой площадки предпринимателей Узбекистана Business hub, а также пройти медицинское обследование.

Теги:
пикник, Ташкент, Узбекистан



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