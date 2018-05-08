Арт-пикник в Ташкенте переносится на другую дату

ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Семейный арт-пикник в Ташкентском ботаническом саду #PleinAirUz переносится на 20 мая.
В течение всего дня пикник смогут посетить до пяти тысяч человек. Откроется он в 9 часов утра и закончится в 6 часов вечера, передает пресс-служба организатора.
Организаторы обещают специальную фотозону, а также мастер-классы для начинающих фотографов.
Национальный олимпийский комитет Узбекистана вместе с ташкентской школой бега и физической подготовки ProRun проведут конкурс "Мама, папа, я — спортивная семья".
Кроме этого, в ботаническом саду пройдут занятия по йоге.
На специальной площадке выступят детские танцевальные и национальные творческие коллективы. Организаторы также обещают провести поэтический Slam. Для детей устроят тематические квесты, увлекательно-познавательное шоу "Научная лаборатория" и общение с популярными героями мультфильмов и сказок.
В рамках пикника можно получить бизнес- и юридические консультации, организованные под эгидой Открытой площадки предпринимателей Узбекистана Business hub, а также пройти медицинское обследование.