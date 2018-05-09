Спикер Госдумы России Володин поздравил узбекских парламентариев с 9 Мая

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поздравил председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашева и спикера узбекского парламента Нурдинжона Исмоилова с 9 Мая.

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"Это священный праздник для каждого из нас. Мы всегда будем помнить подвиг тех, кто спас мир от угрозы нацизма, подарил всему человечеству мирное будущее", — цитирует поздравление Володина пресс-служба Госдумы

Также председатель Госдумы направил поздравительные телеграммы спикерам парламентов ряда стран ОДКБ и Межпарламентской ассамблеи государств СНГ.

Девятого мая узбекистанцы празднуют День Памяти и Почестей. В этом году улицы и площади республики украшены плакатами и стендами, посвященные памятной дате. Также по всей страны организованы показы военной техники времен Второй мировой войны.