17:31 12 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Музей Лувр (le Louvre) на набережной Сены в Париже.

Лувр поможет открыть в Узбекистане центр по сохранению культурных ценностей

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Культура
Получить короткую ссылку
7210

В перспективе возможно проведение выставки узбекских культурных ценностей в Лувре. Согласована дата проведения - 2021 год, однако пока не определен месяц.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Знаменитый французский музей Лувр окажет содействие Узбекистану в создании специализированного центра по сохранению и реставрации культурных ценностей, а также формировании электронного реестра музейных коллекций, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Стеклянная пирамида над входом в Лувр
© RIA Novosti . Vladimir Fedorenko
Директор Лувра обсудит в Ташкенте будущую экспозицию Узбекистана во Франции
Эти договоренности были достигнуты по итогам визита французской делегации в Ташкент.

"Стороны также обсудили вопрос организации национальной выставки Узбекистана в Лувре, ее основные аспекты, предварительный состав национальной экспозиции, а также дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Главная цель выставки — представить цивилизации и культуры, которые формировались на караванных путях Южной и Центральной Азии, расположенных на территории современного Узбекистана", — отметили в Фонде развития культуры и искусства.

В рамках визита в Узбекистан делегация Музея Лувр также провела переговоры в Сенате Олий Мажлиса, посетила музей истории основания Самарканда "Афросиаб", Институт археологических исследований, Институт искусствознания, Государственный музей искусств и Государственный музей истории.

Ранее представители фонда заявляли, что выставка узбекских культурных ценностей может пройти в Лувре в 2021 году.

"Эта дискуссия велась в течение последних трех лет, но результатов не приносила. Поэтому в этом году мы приглашаем их опять вернуться к данному вопросу. И уже получили от них конкретную дату проведения — 2021 год, однако пока не определен месяц. Но зато у нас есть договоренности, которые мы хотим реализовать", — отмечал ранее Sputnik представитель фонда.

Кроме того, в настоящий момент Фонд развития культуры и искусства прорабатывает организацию еще нескольких крупных мероприятий за рубежом. Это выставки Узбекистана в Галерее Саклера в Вашингтоне (США) и в музее Альбертина в Вене (Австрия). Также планируется запустить национальный павильон страны на Венецианской биеннале (Италия). Это будет первый опыт не только для Узбекистана, но и для стран Центральной Азии.

Теги:
Лувр, Узбекистан, Культура и искусство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

  • Азербайджанец ухаживает за парком Героев
    Никто не забыт

    За пять лет пенсионер из азербайджанского Товуза превратил обветшавший парк Героев в зеленый уголок, ставший любимым местом отдыха для сотен жителей городка.

  • Кабель
    Гроза в офлайне

    Специалисты оператора связи "Белтелеком" обратились к абонентам с рекомендацией отключать модемы во время грозы.

  • Уничтожение клопов в Адзюбже
    По всем фронтам

    Замминистра сельского хозяйства Абхазии рассказал, как в республике идет борьба с мраморным клопом - опасным вредителем, который угрожает урожаю.

  • Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Монголии Халтмагийна Баттулги в рамках III Восточного экономического форума (7 сентября 2017). Владивоток, Россия
    До встречи в Сочи

    Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым премьером Армении Николом Пашиняном 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

  • Посол России в Латвии Евгений Лукьянов на церемонии захоронения останков советских воинов на братском кладбище в Ропажи
    История семьи

    Посол России в Латвии рассказал, что для него значит Великая Отечественная война, что о ней говорили ему родители, и как понимают это событие в истории его дети и внуки.

  • Волонтер из Литвы Иннокентий Зарецкий
    В ожидании праздника

    Волонтер из Литвы, который будет помогать на ЧМ-2018 в Калининграде, рассказал Sputnik о своих ожиданиях от предстоящей поездки в Россию.

  • доступ запрещен полиция
    Неподъемный кредит

    В Кишиневе мужчина застрелился в офисе кредитной компании — в этот день у него должны были отобрать квартиру в счет долга, который тот не успел погасить.

  • Трубы для Северного потока
    Будьте спокойны!

    Берлин успокоил страны Балтии относительно "Северного потока-2" и пообещал учесть их позицию в отношении проекта.

  • Акция в рамках Всемирного дня окружающей среды
    Берегите лес!

    Экологическая акция по очистке лесов от мусора пройдет в Северной Осетии в рамках "Всероссийского дня посадки леса".

  • Стеклянный мост в национальном павильоне Казахстана
    После ЭКСПО

    Почему закрыли Арт-центр и как изменится территория ЭКСПО в Астане, узнали корреспонденты Sputnik Казахстан.

  • В международном аэропорту Манас появилась новая фотозона — экостена
    Фото на память

    В международном аэропорту Бишкека "Манас" появилась новая зона для селфи, где пассажиры могут сфотографироваться на скамейках на фоне зелени.

  • Открытие сборочного производства белорусских тракторов ОАО МТЗ в Гиссаре
    Таджикский "Беларус"

    В таджикистанском Гиссаре состоится церемония открытия завода по сборке белорусских тракторов, которую посетят президенты Эмомали Рахмон и Александр Лукашенко

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Певица Элени Фурейра (Кипр)
Финалисты Евровидения-2018
Мужчина ездит по асфальту на ковре-самолете подражая Алладину
Современный Алладин, или Как промчаться по асфальту на ковре-самолете
Таможенные правила России 2018 года
Как избежать приключений на границе: собираемся в Россию по всем правилам

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054