Победительницей "Евровидения-2018" стала израильтянка

Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy.

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. В Лиссабоне завершился 63 й международный песенный конкурс "Евровидение". Победа в нем досталась певице Нетте Барзилай из Израиля, которая исполнила песню Toy.

По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.

В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран.

"Евровидение" в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика.