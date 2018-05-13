Победительницей "Евровидения-2018" стала израильтянка

По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.
В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран.
"Евровидение" в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом "All Aboard!", а в оформлении доминирует океанская тематика.
Кувейтская сторона с благодарностью отметила решение правительства Узбекистана о применении в отношении граждан Кувейта упрощенного порядка выдачи виз, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.