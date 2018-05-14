Узбекистан и Россия снимут совместный фильм с участием Жана Рено

Российские кинематографисты совместно с узбекскими коллегами начнут съемочные работы в Узбекистане уже в этом году.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Россия и Узбекистан договорились о совместных съемках нового фильма, посвященного знаменитому на Востоке острослову Ходже Насреддину, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Меморандум об этом в ходе Каннского кинофестиваля был подписан с российской кинокомпанией "Реновацио". Согласно документу, российские кинематографисты совместно с узбекскими коллегами начнут съемочные работы в Узбекистане уже в этом году.

© Foto : Центр развития кинематографии Узбекистана Россия и Узбекистан договорились о совместных съемках нового фильма, посвящённого знаменитому на Востоке острослову Ходже Насреддину

По словам продюсера кинокомпании "Реновацио" Георгия Малкова, для участия в данном проекте российской стороной был специально приглашен известный французский актер Жан Рено, который положительно отреагировал на данное предложение.

"В проекте "Ходжа Насреддин" половина творческой и технической группы будет состоять из узбекских специалистов. Его запуск будет способствовать взаимному обмену опытом и привлечению зарубежных инвестиций, послужит еще одним механизмом для продвижения Узбекистана в качестве места для съемок зарубежных картин", — отметили Sputnik в Центре развития кинематографии.

Напомним, что в рамках 71-го Международного Каннского кинофестиваля и кинорынка впервые открылся Национальный павильон Узбекистана. Его организаторами выступили Союз молодежи Узбекистана, Центр развития кинематографии и Совет молодых кинематографистов.

С 8 по 19 мая двери узбекского павильона открыты для международных специалистов, представляя современное узбекское кино.

Всего на фестивале представлены три картины из Узбекистана — фильм Рашида Маликова "Сабот" (Стойкость), "Скорпион" Мухлисы Азизовой и "Цель" Рустама Мелиева.