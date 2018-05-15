Чтецы из Узбекистана стали участниками марафона уличной поэзии в Пятигорске

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Чтецы из Узбекистана стали участниками юбилейного марафона уличной поэзии в Пятигорске. Об этом пишут местные СМИ.
Всего фестиваль собрал 150 участников, среди них были литераторы из немецкого города Дортмунда, а также студенты из Армении и Марокко.
Напомним, в марте в Ташкенте выбрали лучших чтецов русской поэзии. В нем приняли участие ученики колледжей и лицеев узбекской столицы и Ташкентской области. Ребята продекламировали стихи известных российских поэтов и произведения узбекской поэзии в переводе на русский язык.