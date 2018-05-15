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Чтецы из Узбекистана стали участниками марафона уличной поэзии в Пятигорске

Sputnik / Алексей Мальгавко
Культура
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Всего фестиваль собрал 150 участников, среди них были литераторы из немецкого города Дортмунда, а также студенты из Армении и Марокко.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Чтецы из Узбекистана стали участниками юбилейного марафона уличной поэзии в Пятигорске. Об этом пишут местные СМИ.

Международный день поэзии в РЦНК в Ташкенте
© РЦНК
В Ташкенте выбрали лучших чтецов русской поэзии
"Фестиваль максимально открыт, здесь нет сложных форматов и парадигм, жестких требований Это своеобразный язык улиц — то, о чем мечтал и говорил Маяковский", — рассказал руководитель отделения литературного творчества ПГУ Вячеслав Шульженко.

Всего фестиваль собрал 150 участников, среди них были литераторы из немецкого города Дортмунда, а также студенты из Армении и Марокко.

Напомним, в марте в Ташкенте выбрали лучших чтецов русской поэзии. В нем приняли участие ученики колледжей и лицеев узбекской столицы и Ташкентской области. Ребята продекламировали стихи известных российских поэтов и произведения узбекской поэзии в переводе на русский язык.

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Теги:
стихотворения, чтецы, Пятигорск



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