Артистам и работникам культуры поднимут зарплату почти вдвое

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 1 июня для работников учреждений культуры зарплата будет повышена на 45%.
Речь идет о специалистах "административно-управленческого, художественно-руководящего, артистического, творческого и прочего персонала государственных учреждений культуры, а также руководящих работниках и специалистах государственных архивов", — говорится в тексте документа.
Для фирм, устраивающих концерты и другие массовые мероприятия, налог снизится с 30 до 5% за организацию массовых зрелищных мероприятий.