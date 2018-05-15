Артистам и работникам культуры поднимут зарплату почти вдвое

Президент подписал постановление, согласно которому для работников учреждений культуры и артистов будут введены квалификационные категории по должностям, а также появятся ежемесячные вознаграждения за выслугу лет.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. С 1 июня для работников учреждений культуры зарплата будет повышена на 45%.

Речь идет о специалистах "административно-управленческого, художественно-руководящего, артистического, творческого и прочего персонала государственных учреждений культуры, а также руководящих работниках и специалистах государственных архивов", — говорится в тексте документа.

Кроме того, будут установлены базовые должностные оклады по квалификационным категориям и должностям, ежемесячно будут выплачиваться вознаграждения за выслугу лет.

Для фирм, устраивающих концерты и другие массовые мероприятия, налог снизится с 30 до 5% за организацию массовых зрелищных мероприятий.