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Сотрудница кинотеатра заправляет бабину в кинопроектор

Страны СНГ обсудили вопросы возрождения кинематографа

© Sputnik / Артем Житенев
Культура
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Узбекская делегация и другие участник обсудили в Туле создание кинокомиссии, которая поможет профинансировать съемку фильмов.

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На молодежном культурном форуме государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) "Содружество, устремленное в будущее: культура, традиции, современность" российские кинематографисты поделились с делегатами опытом возрождения отечественного кинематографа как отрасли, обсудили вопрос создания кинокомиссии.

Форум открылся во вторник в Туле в рамках Года культуры в странах СНГ.

"На секции "Кинематограф" выступили режиссеры Евгений Григорьев, Сергей Мокрицкий ("Битва за Севастополь", "Черновик") и я. Мы рассказывали о государственной системе финансирования кино, какие бюджеты у фильмов, о том, как Россия восстановила кинематографию как отрасль. Это интересно молодежи из стран СНГ — чем живет российский кинематограф. Много говорили о кинокомиссии, молодые люди – активные, хотят чтобы была создана кинокомиссия, чтобы люди снимали кино", — рассказала РИА Новости продюсер Наталья Мокрицкая.

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Мероприятие объединило преподавателей, студентов и аспирантов гуманитарных вузов, деятелей культуры и искусства, руководителей министерств и ведомств, представителей музеев, театров, музыкальных учреждений и киноиндустрии стран СНГ. Среди стран-участниц – Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

На форуме работают восемь дискуссионных секций, посвященных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, театру, современному кино, музыке.

Теги:
киноиндустрия, Кино, кинематограф, СНГ, Россия, Узбекистан



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