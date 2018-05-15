Страны СНГ обсудили вопросы возрождения кинематографа

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. На молодежном культурном форуме государств-участников Содружества независимых государств (СНГ) "Содружество, устремленное в будущее: культура, традиции, современность" российские кинематографисты поделились с делегатами опытом возрождения отечественного кинематографа как отрасли, обсудили вопрос создания кинокомиссии.
Форум открылся во вторник в Туле в рамках Года культуры в странах СНГ.
"На секции "Кинематограф" выступили режиссеры Евгений Григорьев, Сергей Мокрицкий ("Битва за Севастополь", "Черновик") и я. Мы рассказывали о государственной системе финансирования кино, какие бюджеты у фильмов, о том, как Россия восстановила кинематографию как отрасль. Это интересно молодежи из стран СНГ — чем живет российский кинематограф. Много говорили о кинокомиссии, молодые люди – активные, хотят чтобы была создана кинокомиссия, чтобы люди снимали кино", — рассказала РИА Новости продюсер Наталья Мокрицкая.
На форуме работают восемь дискуссионных секций, посвященных музейному делу, добровольчеству в сфере культуры, театру, современному кино, музыке.