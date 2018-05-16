Узбекистанцы стали победителями фестиваля танца и музыки в Париже

Выступление узбекистанцев вызвало фурор на Гала-концерте, который был организован по итогам фестиваля и транслировался по каналу TV EuroFolk и радио Radio EuroFolk.

ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Ансамбль песни и танца "Шош Наволари" стал победителем Международного фольклорного конкурса-фестиваля танца и музыки LES ETOILES DE PARIS 2018 ("Звезды Парижа") в номинации "Фольклор", сообщает корреспондент Sputnik.

Ансамбль песни и танца "Шош Наволари" на фестивале в Париже

Основная цель фестиваля, прошедшего в начале мая в столице Франции, поиск новых талантливых исполнителей. Также он направлен на популяризацию детского и молодежного творчества, улучшение профессиональных навыков, квалификации педагогов и художественных руководителей.

"В этом году в фестивале приняли участие представители более 70 государств со всех континентов. Исполнители "Шош Наволари" Хамроз Дехконов, Дильшод Юнусов, Шахбоз Асроров, Забилилло Тулкинов представили французской публике узбекские народные песни "Хай ёр-ёр", "Киз бола", "Курулай", "Лола гулим", — отметили в Фонде развития культуры и искусства.

Ансамбль песни и танца "Шош Наволари" на фестивале в Париже

Выступление узбекистанцев также вызвало фурор на Гала-концерте, который был организован по итогам фестиваля и транслировался по каналу TV EuroFolk и радио — Radio EuroFolk.

Отметим, что подобные выступления узбекских артистов — один из механизмов продвижения туристического и культурного бренда Узбекистана в странах Европы. Для активизации этого процесса Фонд развития культуры и искусства намерен организовать специализированную передвижную площадку Дом Узбекистана.

Это будет передвижная конструкция, своеобразный мобильный павильон, который будет путешествовать из города в город. Проект планируется запустить уже до конца этого года.