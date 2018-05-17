Оркестр Спивакова сыграл в Ташкенте во время показа киноленты с Чаплиным

Показ "немого" кино был организован при содействии Минкультуры и фонда Алишера Усманова, Владимир Спиваков написал музыку специально для этого фильма.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте состоялся показ уникального мультимедийного проекта "Огни большого города".

"Немая" кинолента Чарли Чаплина 1931 года была озвучена "живой" музыкой Национального филармонического оркестра России под управлением выдающегося скрипача, виртуоза Владимира Спивакова.

Uzlife / Sherzod Ikramutdinov Выступление Национального филармонического оркестра России под управлением выдающегося скрипача, виртуоза Владимира Спивакова в Ташкенте

Под музыку, написанную специально для этого фильма, зрителям удалось перенестись в атмосферу начала XX века. В Америке фильмы в то время часто демонстрировались под аккомпанемент полноценного оркестра.

Мероприятие организовано Министерством культуры Узбекистана при содействии благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" мецената Алишера Усманова.

"Я действительно ощущаю колоссальные положительные тектонические сдвиги в Узбекистане, в том числе направленные на развитие культуры. Мне импонирует политика вашей страны и позитивное развитие во всех отраслях жизни", — поделился своими впечатлениями Владимир Спиваков.

Он также добавил, что многие политики стараются сэкономить деньги на культуре и образовании, забывая о том, что это одни из самых важных аспектов жизни.

"Чиновники приходят и уходят, а генофонд нации страдает. Мы, все люди, объединены не только генетическими связями, но и колоссальным духовным наследством, накопленным столетиями. И доказывать это не нужно. Это и есть истина, а истину изменить нельзя", — сказал маэстро.

Напомним, что это уже второй приезд маэстро в рамках сотрудничества министерства культуры Узбекистана и фонда "Искусство, наука и спорт".

Uzlife / Sherzod Ikramutdinov Выступление Национального филармонического оркестра России под управлением выдающегося скрипача, виртуоза Владимира Спивакова в Ташкенте

В прошлый раз для ташкентских зрителей выступали ведущие солисты мира, которые были в восторге от совместного выступления с узбекскими солистами.

"Я вообще очень тщательно слежу как развиваются люди, которые прошли через мой фонд в частности. К примеру, Азиз Шохакимов. Я недавно посмотрел его концерт, могу сказать с гордостью, что он превратился в большого дирижера", —рассказывает Владимир Спиваков.

© Sputnik / Евгений Одиноков Оркестру под управлением Спивакова в Ташкенте рукоплескали стоя

"Огни большого города" — своего рода символ окончания эпохи немого кино. Он вышел тогда, когда уже несколько лет на экранах с успехом демонстрировались звуковые фильмы. Герой фильма — придуманный Чаплином "маленький бродяжка" — художественный образ, признанный и полюбившийся во всем мире.

Картина также интересна тем, что в ней Чаплин выступил не только как сценарист, режиссер, исполнитель главной роли, продюсер, балетмейстер, но и — впервые — как композитор.

"Мне захотелось привезти в Ташкент что-то неожиданное, редкую программу, раритет, можно сказать. Я очень нечасто играю ее, только на избранных фестивалях. Во-первых, Чарли Чаплин — он гений на все времена. Во-вторых, это фильм затрагивает любое человеческое сердце. Потому что, мы все люди очень тонкой субстанции. Очень часто в его фильмах человек находится на краю пропасти, еще секунда — и погиб", — говорит Маэстро Спиваков.

Дирижер вспомниет, как в фильме, когда Чаплин смотрит на статую, шаг назад и он может провалиться в открытый люк. Но судьба его бережет. Он снова оказывается на твердой почве, потом опять делает шаг назад рискуя упасть…

Фото / Шерзод Икрамутдинов Праздник музыки: Валерий Гергиев впервые выступил в Ташкенте 13

"Все это метафора нашей жизни. Мы все на волоске. Мы ходим по острию ножа. Каждый день, каждый час и каждую минуту. Кроме того, в этом фильме отчетливо наблюдается милосердие. То самое, что так необходимо человеку в настоящее время, для того чтобы он ощущал себя человеком", — проводит параллель Спиваков.

Напомним, что при поддержке фонда в Ташкенте уже прошел ряд масштабных культурных мероприятий. Среди них незабываемые выступления всемирно признанных мэтров дирижерского искусства — Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России, а также Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра.