Непривычную керамику из Узбекистана можно увидеть в Музее Востока

Выставка посвящена уникальным изделиям, которые изготавливали среднеазиатские художники-керамисты и их ученики в прошлом веке.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik, Ксения Набаткина. Необычные изделия мастеров из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана можно найти на выставке "Авторская керамика XX века в Средней Азии", открывшейся в московском Государственном музее Востока.

Проект посвящен уникальным изделиям, которые изготавливали среднеазиатские художники-керамисты и их ученики в прошлом веке. Но традиционных орнаментов, характерных, например, для риштанской керамики, здесь не найти. Зато есть ляганы разных размеров и выполненные в разных техниках, с изображением восточных девушек, собирающих хлопок, сидящих у ручья или несущих поклажу. Авторские глиняные игрушки. И даже блюдо с надписью "Слава труду". Многое из представленного выставляется впервые.

© Sputnik / Ксения Набаткина Выставка "Авторская керамика XX века в Средней Азии"

"Бывают выставки популярные для того, чтобы людям, пришедшим с улицы, было интересно и понятно. Эта выставка, конечно, тоже призвана заинтересовать, но обычные посетители, скорее всего, не смогут отличить, традиционное это или нет. У них будет просто некий образ Средней Азии, Узбекистана, созданный глазами профессионального художника. Но эта выставка еще и для специалистов-искусствоведов, которые чаще всего знают традиционную керамику, а здесь совсем другое", — пояснила куратор выставки Екатерина Ермакова.

По ее словам, потомственные керамисты в определенных центрах, например, в Риштане, Хорезме, Бухаре, обычно изготавливают изделия так, как это делали их деды и прадеды. Задача выставки — показать керамику, выполненную профессиональными художниками, которые воплощали не столько традиции, сколько свое видение, оригинальный подход.

© Sputnik / Ксения Набаткина Открытие выставки "Авторская керамика ХХ века в Средней Азии"

В 20-30-е годы XX века мастеров в СССР объединяли в артели, занимающиеся производством массовой продукции. И лишь немногие керамисты получили возможность заниматься творческой работой, делая произведения по государственному заказу. Вот с такими изделиями и решил познакомить посетителей Музей Востока.

Среди мастеров, чьи работы можно встретить на выставке, представитель известной династии керамистов Мухитдин Рахимов, потомственный мастер и профессиональный художнику Умар Джуракулов, Софья Ракова и Александр Кедрин, а также ученики Ташкентского учебно-производственного комбината легкой промышленности.

Авторская керамика середины XX века, привезенная из Узбекистана © Sputnik / Ксения Набаткина

Блюдо с росписью хлопковыми мотивами авторства Мухитдина Рахимова © Sputnik / Ксения Набаткина

Выставка "Авторская керамика XX века в Средней Азии" © Sputnik / Ксения Набаткина 1 / 3 © Sputnik / Ксения Набаткина Авторская керамика середины XX века, привезенная из Узбекистана

Представленные экспонаты попали в Музей Востока разными путями: какие-то распределяло между музеями Министерство культуры после других выставок, несколько работ сотрудники привезли из поездки в Ташкент.

Увидеть непривычную узбекскую, казахскую и туркменскую керамику в Государственно музее востока можно до 3 июня этого года.