Узбекистан подписал соглашение со Смитсоновским институтом

Документ подписан с целью развития и укрепления двусторонних отношений в сфере культуры, а также реализации проектов, связанных с образованием, историей, искусством и другими видами деятельности в этой сфере.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Фонд развития культуры и искусства Узбекистана и Смитсоновский институт (США) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент Sputnik.

Документ был подписан для развития и укрепления двусторонних отношений в сфере культуры, а также реализации проектов, связанных с образованием, историей, искусством и другими видами деятельности в этой сфере.

"В рамках соглашения стороны договорились об изучении потенциально возможного сотрудничества, связанного с искусством, историческими и культурными объектами, исследованиями в области материального и нематериального культурного наследия Центральной Азии", — отметили в фонде.

Партнерство сторон будет включать программы наращивания потенциала в рамках дисциплины музееведения, совместные исследования и публикации, выставочную деятельность, обмен информацией об объектах из собраний Смитсоновского института, а также музеев и галерей Узбекистана.

Напомним, что делегация специалистов всемирно известного Смитсоновского института посетила Узбекистан в январе этого года. Целью визита стало изучение культурно-цивилизационного наследия страны и обсуждение реализации проекта по развитию научного туризма.

Институт имеет тесные связи с музеями и библиотеками Узбекистана. Начиная с 2011 года осуществлен ряд визитов экспертов и исследователей в республику, в ходе которых проведены консультации и лекции по сохранению и восстановлению искусства, архитектуры и древних рукописей.

По имеющимся данным, в хранилищах музеев Смитсоновского института насчитывается более 1500 артефактов и экспонатов, связанных с культурным и цивилизационным наследием Узбекистана. Эти объекты на регулярной основе экспонируются в музеях азиатского искусства института.

Смитсоновский институт представляет собой систему образовательной и научно-исследовательской структуры, а музейный комплекс является крупнейшим в мире хранилищем экспонатов, музейных ценностей и артефактов. В состав института входят 19 музеев, девять научно-исследовательских центров, зоопарк, а также более 200 учреждений и музеев в 45 штатах США, Пуэрто-Рико и Панаме, являющихся филиалами Смитсоновского института. Из них 10 музеев находятся на Национальной аллее в Вашингтоне.