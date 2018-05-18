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Присутствующие почтили память жертв депортации и возложили цветы.

День памяти жертв депортации из Крыма прошел в Ташкенте

Пресс-служба РЦНК
Культура
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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (71)
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На мероприятии участники обсудили вопросы развития культурно-просветительской деятельности крымскотатарского народа.

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В Мемориальном комплексе памяти жертв репрессий в Ташкенте при поддержке Россотрудничества состоялась памятная акция в честь Дня памяти жертв депортации из Крыма.

Присутствующие почтили память жертв депортации и возложили цветы. В ходе мероприятия прозвучало пожелание дальнейшего налаживания более глубоких связей с исторической Родиной, а также о том, что важно не забывать о страшных событиях тех дней, но и не дать использовать эту трагедию в качестве орудия политической борьбы.

В Мемориальном комплексе памяти жертв репрессий в Ташкенте при поддержке Россотрудничества состоялась памятная акция в честь Дня памяти жертв депортации из Крыма.
Пресс-служба РЦНК
В Мемориальном комплексе памяти жертв репрессий в Ташкенте при поддержке Россотрудничества состоялась памятная акция в честь Дня памяти жертв депортации из Крыма.
На мероприятии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика, руководитель Представительства Республики Татарстана в Республике Узбекистан Рамиль Шакиров

После участники отправились на круглый стол в РЦНК, где присутствовали активисты крымскотатарской общины. Обсуждались вопросы развития культурно-просветительской деятельности крымскотатарского народа. 

Память об ошибках прошлого и желание не допустить повторения таких событий укрепляет дружбу крымскотатарского, русского и узбекского народов.

Крымские татары в истории России и Узбекистана
© РЦНК
РЦНК выпустил книгу о крымских татарах, проживающих в Узбекистане
В обсуждение принимали участие руководитель чеченской диаспоры в Республике Узбекистан Рамзан Амаев, старейшины крымскотатарской диаспоры в Узбекистане Шевкет Османов и Умер Сулейманов, заслуженный артист Узбекистана Руслан Гафаров, Председатель старейшин татарско-башкирского совета Рим Гиниятуллин, активисты крымскотатарской диаспоры, российские соотечественники, русский, татарский, башкирский культурные центры, общественные деятели, слушатели курсов при РЦНК, журналисты.

Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (71)
Теги:
память, крымские татары, РЦНК, Россотрудничество, Виктор Шулика, Владимир Тюрденев, Узбекистан



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