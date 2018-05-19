В Ташкенте с 25 мая стартует Фестиваль европейского кино

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Во Дворце кино имени Алишера Навои с 25 по 30 мая состоится Фестиваль европейского кино, пишет АН Podrobno.uz.

Организаторы мероприятия — Делегация Европейского союза в Узбекистане в сотрудничестве с Национальным агентством "Узбеккино".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Показ фильма "Собибор" прошел в Ташкенте в преддверии 9 Мая

Зрители смогут посмотреть 12 фильмов производства Германии, Латвии, Румынии, Словении, Швейцарии, Финляндии, Франции, Чехии, Венгрии и Бельгии.

Откроет фестиваль швейцарская романтическая музыкальная комедия "Сумасшедшие в любви" (Madly in love, 2010).

Детей тоже можно будет взять с собой в кино, ведь на фестивале представят четыре семейных киноленты: "Пусть он будет баскетболистом" (Словения, 2017), "Дедушка, который опаснее компьютера" (Латвия, 2017), "Бубуль" (Швейцария/Бельгия, 2014) и "Домашний" (Румыния, 2012).

Все кинокартины будут транслироваться на языке страны-оригинала с субтитрами на русском языке. По традиции, вход на все кинопоказы бесплатный.