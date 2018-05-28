Организаторы ждут всех желающих и советуют приходить в удобной одежде, так как зрителей разместят на курпачах (национальные стеганые матрацы).
Международное информационное агентство и радио Sputnik традиционно поздравило участников шоу "Ты супер!" из стран СНГ и Балтии.
Международная выставка проходит 26-27 мая у знаменитого архитектурного комплекса Ляби-хауз в Бухаре.
Первое место в вокальном конкурсе завоевала Диана Анкудинова из Самарской области, а второе - Вера Ярошик из Беларуси.
Мероприятие проходило в преддверие Международного дня детей и Дня биоразнообразия. Были намечены новые встречи в следующем учебном году.
Фильм будет называться "Mr.Нокаут". В основе ленты — биография боксера Валерия Попенченко.
Юморист недавно вернулся на узбекское телевидение после многолетнего перерыва, а теперь стал главным мультипликатором страны.
В программе фестиваля - выступления фольклорных ансамблей из регионов страны, различные тематические мастер-классы, национальные игры и забавы, показ мод от юных дизайнеров, а также гвоздь программы - узбекский плов
Основатель группы "Ленинград" попросил средства массовой информации не нарушать личное пространство его с Матильдой.
Победителям вручили книги по русской грамматике, а в библиотеку кафедры была передана книга о музеях России.
В более чем 60 представительствах Россотрудничества зарубежных стран 24 мая празднуют День славянской письменности, основателями которой были Кирилл и Мефодий.
Близкое сотрудничество со звездами Болливуда будет играть значительную роль в пропаганде туристического потенциала Узбекистана в Индии и странах Западной Европы и США, где индийская диаспора насчитывает несколько миллионов человек.
Для организации деятельности кинотеатров создадут специальный прокатный центр, который обеспечит их как национальными, так и мировыми премьерами.
Выступление дважды переносилось с начала года; певец вышел на сцену после тяжелой травмы.
Шорт-лист активируется на главной странице конкурса 22 мая в 11:00 по московскому времени.
В конкурсном отборе участвовало более 50 работ, которые прислали ребята из учебных заведений со всей республики, всего выбрали четверых победителей.
Посетителям показали уникальные исторические ковры, национальные чапаны, сюзане и одежду XIX века, выставка станет постоянной.
Артист записал для своих слушателей видеообращение, в котором обещал выступить 21 мая во дворце Дружбы народов (бывший "Истиклол").
С 15 по 19 мая в Узбекистане проходили Дни Челябинской области.
В рамках выставки ремесленники проведут мастер-классы почти по всем направлениям прикладного искусства.