18:20 20 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
71-й Каннский международный кинофестиваль. Премьера фильма Айка

Казахская актриса названа лучшей на кинофестивале в Каннах

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
Получить короткую ссылку
1810

Самал Еслямова поучила награду за лучшую женскую роль.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Актриса из Казахстана Самал Еслямова получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Айка"российского режиссера Сергея Дворцевого.

Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля в Twitter.

​Получая свою награду, актриса поблагодарила автора фильма.

"Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь", — обратилась она к режиссеру.

Отметим, что в завершении кинопоказа зрители встали и принялись горячо аплодировать актрисе и всей съемочной группе.

Кинокартина "Айка" — социальная драма, которую режиссер снимал целых шесть лет. В фильме показана тяжелая история кыргызской эмигрантки, приехавшей на заработки в Москву.

Теги:
Каннский международный кинофестиваль, Канны, Казахстан, Культура и искусство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Первый электробус в Кишиневе
    Первый пошел!

    Первый электробус, купленный администрацией Кишинева у белорусского предприятия "Белкоммунмаш", будет курсировать по столице.

  • Щит с серпом и молотом
    Конфеты раздора

    Любопытная ситуация из-за рекламного щита знаменитой эстонской "Коровки" с использованием символов Советского Союза произошла в Старом городе в Таллинне.

  • Лирика
    Не надо "Лирики"

    МВД Южной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя Цхинвала, у которого обнаружили несколько капсул запрещенного медпрепарата.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Свадьба по-королевски: пятиметровая фата, бриллиантовая тиара и попсовые гости
Ледяная пещера в Зарядье
Укрытие от московской жары: в парке "Зарядье" появилась "Ледяная пещера"
Лучшие бомбардиры чемпионатов мира
На семерых - 92 гола: лучшие бомбардиры чемпионатов мира

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054