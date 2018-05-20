Казахская актриса названа лучшей на кинофестивале в Каннах

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Актриса из Казахстана Самал Еслямова получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Айка"российского режиссера Сергея Дворцевого.
Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля в Twitter.
#Palmarès #Awards #Clôture ✨— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 19 мая 2018 г.
SAMAL YESLYAMOVA, PRIX D'INTERPRÉTATION FÉMININE / BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS — AYKA de/by SERGEY DVORTSEVOY#Cannes2018 pic.twitter.com/PS7rgEL59N
Получая свою награду, актриса поблагодарила автора фильма.
"Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь", — обратилась она к режиссеру.
Отметим, что в завершении кинопоказа зрители встали и принялись горячо аплодировать актрисе и всей съемочной группе.Кинокартина "Айка" — социальная драма, которую режиссер снимал целых шесть лет. В фильме показана тяжелая история кыргызской эмигрантки, приехавшей на заработки в Москву.