Казахская актриса названа лучшей на кинофестивале в Каннах

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Актриса из Казахстана Самал Еслямова получила награду Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Айка"российского режиссера Сергея Дворцевого.

Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля в Twitter.

​Получая свою награду, актриса поблагодарила автора фильма.

"Сергей, спасибо тебе огромное. Это большая честь", — обратилась она к режиссеру.

Отметим, что в завершении кинопоказа зрители встали и принялись горячо аплодировать актрисе и всей съемочной группе.

Кинокартина "Айка" — социальная драма, которую режиссер снимал целых шесть лет. В фильме показана тяжелая история кыргызской эмигрантки, приехавшей на заработки в Москву.