В Ташкенте ремесленники со всей республики презентовали свои изделия

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Во Дворце творчества молодежи Ташкента ассоциация "Хунарманд" организовала международную выставку изделий ремесленничества, сообщает ИА "Жахон".
В рамках выставки ремесленники проведут мастер-классы почти по всем направлениям прикладного искусства.
Напомним, власти Узбекистана уделают особое внимание развитию древних видов народно-прикладного искусства. Ремесленникам предоставлены различные льготы, членов ассоциации "Хунарманд" освободили от налогов. Льготные кредиты на 126 миллиардов 595 миллионов сумов выданы 4520 мастерам.
Для увеличения экспорта изделий ремесленников ассоциация в 2018 году планирует провести 113 выставок-ярмарок за рубежом.