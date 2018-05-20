В Ташкенте ремесленники со всей республики презентовали свои изделия

В рамках выставки ремесленники проведут мастер-классы почти по всем направлениям прикладного искусства.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Во Дворце творчества молодежи Ташкента ассоциация "Хунарманд" организовала международную выставку изделий ремесленничества, сообщает ИА "Жахон".

© Sputnik / Сергей Пятаков Узбекские ремесленники представили свои изделия на выставке во Флоренции

"На выставке, которая у нас проводится впервые, свое мастерство по 34 направлениям продемонстрировали более 140 ремесленников из всех областей республики", — утверждает заместитель председателя ассоциации "Хунарманд" Акобир Хакимов.

В рамках выставки ремесленники проведут мастер-классы почти по всем направлениям прикладного искусства.

Напомним, власти Узбекистана уделают особое внимание развитию древних видов народно-прикладного искусства. Ремесленникам предоставлены различные льготы, членов ассоциации "Хунарманд" освободили от налогов. Льготные кредиты на 126 миллиардов 595 миллионов сумов выданы 4520 мастерам.

Для увеличения экспорта изделий ремесленников ассоциация в 2018 году планирует провести 113 выставок-ярмарок за рубежом.