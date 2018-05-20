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Узбекистанец с цветами в Намангане

Узбекистанцы устроят "Праздников цветов" в Челябинске

© Sputnik / Георгий Зельма
Культура
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С 15 по 19 мая в Узбекистане проходили Дни челябинской области.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Специалисты Наманганской области Узбекистана организуют "Праздников цветов" в Челябинске в дни саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом передает пресс-служба губернатора Челябинской области.

Набережная реки Миасс. Город Челябинск
© Sputnik / Владимир Федоренко
В Узбекистане стартуют Дни Челябинской области
Об этом договорились в рамках Дней Челябинской области в Узбекистане глава региона Борис Дубровский и хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров.

"Праздник цветов" проходит в Намангане на протяжении 58 лет и считается визитной карточкой города.

Во время Namangan flowers весь Наманган превращается в город цветов: центральные улицы областного центра украшают цветочные павильоны.

Также в ходе переговоров руководство Наманганской области заявило, что хотело бы открыть в регионе филиалы Южно-Уральской медицинской академии и центра сердечно-сосудистой хирургии.

Кроме того, узбекская сторона также заинтересована в появлении в Челябинске республиканского торгового дома.

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Теги:
цветы, Челябинск, Узбекистан



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