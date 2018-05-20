Узбекистанцы устроят "Праздников цветов" в Челябинске

С 15 по 19 мая в Узбекистане проходили Дни челябинской области.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Специалисты Наманганской области Узбекистана организуют "Праздников цветов" в Челябинске в дни саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом передает пресс-служба губернатора Челябинской области.

© Sputnik / Владимир Федоренко В Узбекистане стартуют Дни Челябинской области

Об этом договорились в рамках Дней Челябинской области в Узбекистане глава региона Борис Дубровский и хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров.

"Праздник цветов" проходит в Намангане на протяжении 58 лет и считается визитной карточкой города.

Во время Namangan flowers весь Наманган превращается в город цветов: центральные улицы областного центра украшают цветочные павильоны.

Также в ходе переговоров руководство Наманганской области заявило, что хотело бы открыть в регионе филиалы Южно-Уральской медицинской академии и центра сердечно-сосудистой хирургии.

Кроме того, узбекская сторона также заинтересована в появлении в Челябинске республиканского торгового дома.