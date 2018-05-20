Узбекистанцы устроят "Праздников цветов" в Челябинске

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Специалисты Наманганской области Узбекистана организуют "Праздников цветов" в Челябинске в дни саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом передает пресс-служба губернатора Челябинской области.
"Праздник цветов" проходит в Намангане на протяжении 58 лет и считается визитной карточкой города.
Во время Namangan flowers весь Наманган превращается в город цветов: центральные улицы областного центра украшают цветочные павильоны.
Также в ходе переговоров руководство Наманганской области заявило, что хотело бы открыть в регионе филиалы Южно-Уральской медицинской академии и центра сердечно-сосудистой хирургии.
Кроме того, узбекская сторона также заинтересована в появлении в Челябинске республиканского торгового дома.