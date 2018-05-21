Экспозиция узбекского искусства открылась на Корфу

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В Музее азиатского искусства на Корфу в мае открыли постоянную экспозицию, посвященную культуре Узбекистана, сообщает информационное агентство "Жахон".

Посетителям показали более 300 экспонатов из частной коллекции греческого коллекционера Янниса Сарзетакиса — сюзане, уникальные исторические ковры, чапаны и другую одежду XIX века.

© Sputnik / Владимир Песня Визу в Грецию можно будет получить за две недели

В торжественном открытии участвовали представители Генерального консульства Узбекистана в Афинах и делегация Государственного комитета по развитию туризма республики.

"В последний раз я был в вашей удивительно прекрасной стране в далеком 1989 году. Тогда я был весьма впечатлен увиденным богатым историко-культурным наследием. Отмечу, что я очень восхищен культурой, архитектурой и древней историей Узбекистана. Стоит сказать, что наши отношения уходят далеко вглубь исторического прошлого", — заявил журналистам коллекционер раритетов Сарзетакис.

На прошлой неделе Узбекистан договорился с Грецией об упрощении визового режима, теперь визу в европейскую страну можно будет получить за 2 недели. В Узбекистане планируют открыть визовый центр.