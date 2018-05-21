В РЦНК наградили победителей конкурса к 200-летию со дня рождения Тургенева

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В РЦНК в Ташкенте торжественно поздравили победителей республиканского конкурса на лучшую творческую работу по произведениям Ивана Сергеевича Тургенева, посвященного 200-летию со дня рождения классика русской литературы.
Конкурс был организован представительством Россотрудничества в Узбекистане совместно с Центром русского языка при Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ), Ташкентским объединением преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ).
Конкурсной комиссией победителями признаны:
1. Любовь Янкина — средняя школа №210 Ташкента;
2. Севара Маматкулова — школа №5 Ташкентской области города Чиназ;
3. Ангелина Урманова — медицинский колледж Ферганы;
4. Нурия Тумпарова — Академический лицей Ташкента.