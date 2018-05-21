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В РЦНК в Ташкенте подвели итоги конкурса по творчеству И.С. Тургенева.

В РЦНК наградили победителей конкурса к 200-летию со дня рождения Тургенева

© РЦНК
Культура
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Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (72)
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В конкурсном отборе участвовало более 50 работ, которые прислали ребята из учебных заведений со всей республики, всего выбрали четверых победителей.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В РЦНК в Ташкенте торжественно поздравили победителей республиканского конкурса на лучшую творческую работу по произведениям Ивана Сергеевича Тургенева, посвященного 200-летию со дня рождения классика русской литературы.

Конкурс был организован представительством Россотрудничества в Узбекистане совместно с Центром русского языка при Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ), Ташкентским объединением преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ).

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На конкурс поступило более 50 работ, представленных учащимися школ, лицеев и колледжей и студентами вузов из регионов Узбекистана: Ташкента и Ташкентской области, городов Ургенча, Ферганы, Бухары, Навои, Нукуса, передает пресс-служба Россотрудничества.

Конкурсной комиссией победителями признаны:

1. Любовь Янкина — средняя школа №210 Ташкента;

2. Севара Маматкулова — школа №5 Ташкентской области города Чиназ;

3. Ангелина Урманова — медицинский колледж Ферганы;

4. Нурия Тумпарова — Академический лицей Ташкента.

Тема:
Россотрудничество в Узбекистане (72)
Теги:
Конкурс, классика, Литература, РЦНК, Россотрудничество, Иван Тургенев, Узбекистан



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