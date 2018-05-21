В РЦНК наградили победителей конкурса к 200-летию со дня рождения Тургенева

В конкурсном отборе участвовало более 50 работ, которые прислали ребята из учебных заведений со всей республики, всего выбрали четверых победителей.

ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. В РЦНК в Ташкенте торжественно поздравили победителей республиканского конкурса на лучшую творческую работу по произведениям Ивана Сергеевича Тургенева, посвященного 200-летию со дня рождения классика русской литературы.

Конкурс был организован представительством Россотрудничества в Узбекистане совместно с Центром русского языка при Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ), Ташкентским объединением преподавателей русского языка и литературы (ТОПРЯЛ).

Фото из личного архива Бернары Кариевой Бернара Кариева: русская классика – моя путеводная нить

На конкурс поступило более 50 работ, представленных учащимися школ, лицеев и колледжей и студентами вузов из регионов Узбекистана: Ташкента и Ташкентской области, городов Ургенча, Ферганы, Бухары, Навои, Нукуса, передает пресс-служба Россотрудничества.

Конкурсной комиссией победителями признаны:

1. Любовь Янкина — средняя школа №210 Ташкента;

2. Севара Маматкулова — школа №5 Ташкентской области города Чиназ;

3. Ангелина Урманова — медицинский колледж Ферганы;

4. Нурия Тумпарова — Академический лицей Ташкента.