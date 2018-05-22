Концерт Григория Лепса в Ташкенте не обошелся без сюрпризов

Выступление дважды переносилось с начала года; певец вышел на сцену после тяжелой травмы.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Ташкенте прошел долгожданный концерт Григория Лепса, который дважды переносился с начала этого года, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Лепс все-таки прилетел

Зрители практически до самого начала концерта гадали, состоится или нет столь ожидаемое выступление любимого артиста. Оно дважды переносилось с начала этого года. На билетах так и осталась изначальная дата — 27 февраля, когда концерт должен был пройти в первый раз.

© Sputnik / Виктор Толочко Лепс, несмотря на сломанные ребра, обещает выступить в Ташкенте

За время подготовки концерта Лепса в Ташкенте сменилось и название дворца, где он должен был проходить. На билетах он еще указан как дворец искусств "Истиклол", но теперь снова носит название "Дружба народов", как и много лет назад.

Очередным поводом для волнения ташкентских зрителей, уже третьим по счету, стала распространенная накануне неприятная новость — певец попал с переломанными ребрами в больницу. Григорий Лепс отмечал: "Какой-то злой рок нас преследует, но я все равно всеми правдами и неправдами 21-го числа непременно буду у вас". И даже несмотря на записанное организаторами концерта видео с личными заверениями Григория Лепса о том, что концерт в Ташкенте состоится, многие поднимались по лестницам концертного зала в ожидании непонятно чего.

Концерт, по многочисленным отзывам зрителей, состоялся. Нашлись и недовольные. Они сетовали, что не было контакта со зрителем, что артист ушел из зала посередине выступления покурить… Но в целом можно все-таки утверждать, что Григорий Лепс дал хороший концерт, пел вживую.

"Не хватает слов, чтобы описать восторг и эмоции от концерта! Действительно, слышать Лепса вживую — огромное удовольствие! Григорий Викторович, Вы неповторимый! Спасибо, что пели вчера для нас, отдавая всего себя каждому звуку и каждому слову… Браво!", — отметила одна из поклонниц.

"Мужиииик! Видно было что больно, еле стоял! Но довел до конца! Молодец! Артист с большой буквы! Спасибо Вам за концерт! Ташкент благодарен", — написал еще один узбекистанец.

А был ли президент?

В соцсетях после выступления Григория Лепса стала распространяться информация, что концерт посетил сам глава Узбекистана. Очередной ли это фейк для привлечения внимания или правда, остается только догадываться. Никакой официальной информации на этот счет пока нет.

Но некоторые зрители отмечали, что в левой лоджии и правда сидели высокопоставленные гости и в зале в этот вечер была охрана. Однако при этом многие отмечали, что проверка на входе перед концертом была стандартной, без каких-либо дополнительных мер безопасности, которые сопровождают, как правило, визиты высоких гостей.

Михаил Лызь, один из участников команды Григория Лепса, на своей странице в Instagram также подтвердил информацию о высоком госте: "Кажется, концерт Г.Лепса в Ташкенте удался, в зале аншлаг, главный гость концерта — президент Узбекистана", — написал он после шоу.

Так что эта история преподнесла немало сюрпризов. Но главное, что она закончилась на высокой ноте.