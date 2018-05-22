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Сергей Гапон, Беларусь. Снимок Косичка. Категория Главные новости, одиночные фотографии.

Конкурс имени Андрея Стенина объявил финалистов 2018 года

© Foto : Сергей Гапон, Stenincontest
Культура
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Шорт-лист активируется на главной странице конкурса 22 мая в 11:00 по московскому времени.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист лауреатов 2018 года. Жюри конкурса, состоящее из представителей ведущих международных информационных агентств, среди которых AFP (Франция), Anadolu Ajansi (Турция), Notimex (Мексика), а также маститых фотографов и фоторедакторов с мировым именем, выбрало лучшие из 6000 поданных работ.

Участниками конкурса 2018 года стали молодые фоторепортеры из 77 стран, при этом число заявок из-за рубежа выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Шорт-лист активируется на главной странице конкурса 22 мая в 11:00 по московскому времени.

Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число участников
Sputnik
Фотоконкурс имени Стенина собрал рекордное число работ
В число победителей вошли представители 14 стран — фотографы из России, Ирана, Ирака, Израиля, Индии, Бангладеш, Египта, Турции, Германии, Италии, Испании, Белоруссии, Кении и ЮАР. В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Беларусь, обойдя Индию, Израиль, Испанию и ЮАР.

Темы работ 2018 года демонстрируют всю многогранность жизни, вбирают в себя знаковые образы окружающей реальности — от почти библейской красоты известняковых копей Верхнего Египта до клипового монтажа поствыборных событий в Кении осенью 2017 года; от арктической этники ненецких кочевников до раскаленных образов спортивных сражений на теннисных кортах "Ролан Гаррос — 2017".

 

"Совершенно очевидно, что в этом году конкурс сделал не только количественный рывок по числу участников или работ, что стало для него уже доброй традицией. Качественный рывок конкурса — это профессиональное взросление его молодых участников. Все работы лауреатов отмечены небанальным взглядом на происходящее, умением рассказать запоминающуюся историю интересными визуальными средствами, зрелостью мышления и высоким профессионализмом", — отметила, говоря о победителях 2018 года, руководитель службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Также она поздравила новых лауреатов с победой и пожелала удачи в дальнейшей творческой судьбе.

Председатель жюри конкурса имени Андрея Стенина, глава фотослужбы Anadolu Ajansi Ахмет Сел заявил: "Этот конкурс важен тем, что помогает молодым фотографам начать карьеру, для них он становится хорошим стартом. У молодых фотографов чрезвычайно острый взгляд, они умеют показать то, чего мы в потоке жизни иногда просто не замечаем. В этом году среди россыпи работ мы смогли обнаружить настоящие шедевры! Пользуясь случаем, я хочу пожелать удачи и успехов всем молодым фотографам, участвующим в конкурсе имени Стенина".

Призовые места финалистов будут объявлены 6 августа на сайте конкурса stenincontest.ru. Награды победителям вручат осенью 2018 года, тогда же откроется выставка их работ в Москве.

О конкурсе:

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

Информационное агентство и радио Sputnik является международным информационным партнером конкурса.

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Теги:
фотоконкурс, МИА "Россия Сегодня", Андрей Стенин, Москва, Фотография



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