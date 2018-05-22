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Зрители на показе в кинотеатре

В Узбекистане появится сеть из 49 современных кинотеатров

© Sputnik / Артем Житенев
Культура
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Для организации деятельности кинотеатров создадут специальный Прокатный центр, который обеспечит их как национальными, так и мировыми премьерами.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Узбекистане до конца 2019 года будет создана кинопрокатная сеть, в которую войдут 49 новых кинотеатров, сообщает корреспондент Sputnik.

Это решение утверждено постановлением правительства, выдержки из которого приводит Минюст. В частности, до конца 2019 года планируется возвести 25 одноэтажных, 12 двухэтажных и 12 летних кинотеатров по всей республике. Все они будут построены по типовым проектам с необходимой инфраструктурой.

Как отмечали ранее представители "Узбеккино", в одноэтажных и двухэтажных кинотеатрах будут располагаться по два зала, каждый из которых рассчитан примерно на 50 мест. Для организации деятельности кинотеатров создадут специальный Прокатный центр, который обеспечит их как национальными, так и мировыми премьерами. За это он будет получать небольшой процент от владельцев объектов.

Зрители сидят в кинотеатре
© Sputnik / Илья Питалев
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Планируется, что новые кинотеатры возведут частные предприниматели, которым предоставят льготные кредиты. Также в перспективе в новой сети будет введена единая билетная система, а сами билеты будут доступны для покупки через интернет и мобильные приложения.

Напомним, что президент Узбекистана в августе прошлого года утвердил ряд мер по поддержке и дальнейшему развитию национальной кинематографии, в том числе параметры государственного заказа в сфере кино на ближайшие годы. Так, например, в 2018 году планируется профинансировать 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30 ежегодно.

Кроме того, в этом году госбюджет выделит средства на создание 20 частей документальных, научно-популярных, учебно-методических фильмов, киноальманахов, киножурналов, в 2019 году — 25 и с 2020 года — 30. Не останется в стороне и мультипликация — в 2018 году государство оплатит производство 15 мультфильмов, а с 2022 года — по 50 ежегодно.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Национальное агентство "Узбеккино"



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