Болливуд пришел в Узбекистан: кто снимает клипы звездам индийского кино

Близкое сотрудничество со звездами Болливуда будет играть значительную роль в пропаганде туристического потенциала Узбекистана в Индии и странах Западной Европы и США, где индийская диаспора насчитывает несколько миллионов человек.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма ведется работа по продвижению туристического бренда "Узбекистан".

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Государственный комитет по туризму и "Узбеккино" совместно с посольством Узбекистана в Индии проработали вопрос съемок музыкальных видеоклипов нескольких популярных индийских певцов в Узбекистане.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале мая прошли съемки музыкальной группы во главе с Arko Pravo Mukherjee.

Arko — популярный певец, композитор, автор ряда хитов. Его песни для болливудского блокбастера Jism 2 набрали более 50 миллионов просмотров.

Главным оператором и творческим консультантов для двух клипов певца стал Шухрат Каюмов.

"Музыкальные видеоклипы будут показывать на индийских телеканалах и официальных каналах групп на Youtube", — говорится в сообщении.

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Следующими гостями проекта являются группа Meet Bros и певица и актриса Каника Капур, количество просмотров клипов которых превышает 200 миллионов.

В Госомтуризме отметили, что близкое сотрудничество со звездами Болливуда будет играть значительную роль в пропаганде туристического потенциала Узбекистана в Индии и странах Западной Европы и США, где индийская диаспора насчитывает несколько миллионов человек.