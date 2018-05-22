Болливуд пришел в Узбекистан: кто снимает клипы звездам индийского кино

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма ведется работа по продвижению туристического бренда "Узбекистан".
Как сообщает пресс-служба ведомства, в начале мая прошли съемки музыкальной группы во главе с Arko Pravo Mukherjee.
Arko — популярный певец, композитор, автор ряда хитов. Его песни для болливудского блокбастера Jism 2 набрали более 50 миллионов просмотров.
Главным оператором и творческим консультантов для двух клипов певца стал Шухрат Каюмов.
"Музыкальные видеоклипы будут показывать на индийских телеканалах и официальных каналах групп на Youtube", — говорится в сообщении.
В Госомтуризме отметили, что близкое сотрудничество со звездами Болливуда будет играть значительную роль в пропаганде туристического потенциала Узбекистана в Индии и странах Западной Европы и США, где индийская диаспора насчитывает несколько миллионов человек.