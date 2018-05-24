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День славянской письменности и культуры в Узбекистане

День славянской письменности и культуры отметят в Узбекистане

© РЦНК
Культура
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В более чем 60 представительствах Россотрудничества зарубежных стран 24 мая празднуют день славянской письменности, основателями которой были Кирилл и Мефодий.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. Россотрудничество организовало празднование Дня славянской письменности и культуры в РЦНК более чем 60 стран мира.

Международный день поэзии в РЦНК в Ташкенте
© РЦНК
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Ежегодно в представительствах Россотрудничества за рубежом проходят мероприятия, посвященные этой дате, в ходе которых зарубежная аудитория знакомится с истоками славянской письменности и культуры. Для гостей РЦНК организуются тематические выставки, образовательные семинары, круглые столы, проходят праздничные концерты, в программу которых включаются песни всех славянских народов.

Наследие Кирилла и Мефодия оказало огромное воздействие на культуру славянских государств: России, Сербии, Болгарии, Чехии, Хорватии. Разработанная письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих Кирилл и Мефодий до сих пор остаются символами славянского письма и славянской культуры.




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