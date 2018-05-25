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Кирилло-Мефодиевские чтения прошли в Ташкенте

В РЦНК устроили большой праздник русского языка

© РЦНК
Культура
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Победителям вручили книги по русской грамматике, а в библиотеку кафедры была передана книга о музеях России.

ТАШКЕНТ, 25 мая - Sputnik. На факультете зарубежной филологии Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека прошло празднование Дня славянской письменности и культуры.

Мероприятие было организовано при поддержке Россотрудничества в Республике Узбекистан. Гостями были представители русского и белорусского культурных центров, преподаватели Академического лицея при Туринском политехническом университете, руководитель Информационно-ресурсного центра им. Л.Н Толстого Татьяна Алимходжаева.

В РЦНК в Ташкенте подвели итоги конкурса по творчеству И.С. Тургенева.
© РЦНК
В РЦНК наградили победителей конкурса к 200-летию со дня рождения Тургенева
Ведущие подготовили сообщения о хранящихся на кафедре университета уникальных печатных изданиях, составляющих научный материал, которым пользуются студенты и преподаватели вуза при написании работ и проведении исследований в области лингвистики.

Студенты выступили с докладами о вкладе Кирилла с Мефодием и Нестора-летописца, а также продекламировали несколько известных стихов на болгарском, украинском и русском языках, пишет пресс-служба Россотрудничества.

Победителям вручили полезные новинки учебных изданий по русской грамматике, а библиотека кафедры русской филологии Университета получила в дар подарочное издание книги "Музеи России".

Теги:
русский язык, Россотрудничество



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