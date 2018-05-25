Шнур заявил в Instagram о разводе

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Основатель группы "Ленинград", популярный исполнитель Сергей Шнуров на своей странице в Instagram заявил о разводе с женой Матильдой.
"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал Шнур.
Пользователи и поклонники певца отреагировали неоднозначно.
" Даже если вам немного за 30, есть возможность выйти замуж за Шнура...", - написала juli__line.
Многие подписчики не поверили, другие обрадовались или отреагировали равнодушно.
"Новость не из лучших! А, с другой стороны, начнется новый отрезок творческой эпопеи…" - отметил пользователь с ником nat_phenomen_net.
Сергей Шнуров в браке с Матильдой (Еленой) Мозговой (Шнуровой) с 2010 года. Она его третья жена, общих детей у них нет.