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Концерт группы Ленинград в Санкт-Петербурге

Шнур заявил в Instagram о разводе

© Sputnik / Анатолий Медведь
Культура
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Основатель группы "Ленинград" попросил средства массовой информации не нарушать личное пространство его с Матильдой.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Основатель группы "Ленинград", популярный исполнитель Сергей Шнуров на своей странице в Instagram заявил о разводе с женой Матильдой.

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал Шнур.

Пользователи и поклонники певца отреагировали неоднозначно.

" Даже если вам немного за 30, есть возможность выйти замуж за Шнура...", - написала juli__line.

Многие подписчики не поверили, другие обрадовались или отреагировали равнодушно.

"Новость не из лучших! А, с другой стороны, начнется новый отрезок творческой эпопеи…" - отметил пользователь с ником nat_phenomen_net.

Сергей Шнуров в браке с Матильдой (Еленой) Мозговой (Шнуровой) с 2010 года. Она его третья жена, общих детей у них нет.

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Теги:
Россия, Шоу-бизнес, певец



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