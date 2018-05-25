Шнур заявил в Instagram о разводе

Основатель группы "Ленинград" попросил средства массовой информации не нарушать личное пространство его с Матильдой.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Основатель группы "Ленинград", популярный исполнитель Сергей Шнуров на своей странице в Instagram заявил о разводе с женой Матильдой.

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо", - написал Шнур.

Пользователи и поклонники певца отреагировали неоднозначно.

" Даже если вам немного за 30, есть возможность выйти замуж за Шнура...", - написала juli__line.

Многие подписчики не поверили, другие обрадовались или отреагировали равнодушно.

"Новость не из лучших! А, с другой стороны, начнется новый отрезок творческой эпопеи…" - отметил пользователь с ником nat_phenomen_net.

Сергей Шнуров в браке с Матильдой (Еленой) Мозговой (Шнуровой) с 2010 года. Она его третья жена, общих детей у них нет.