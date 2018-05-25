Бухара во власти "Шёлка и специй"

В программе фестиваля - выступления фольклорных ансамблей из регионов страны, различные тематические мастер-классы, национальные игры и забавы, показ мод от юных дизайнеров, а также гвоздь программы - узбекский плов

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. В Бухаре открылся 17-й Международный фестиваль "Шелк и специи", сообщает пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

В программе фестиваля — выступления фольклорных ансамблей из регионов страны, различные тематические мастер-классы, национальные игры и забавы, показ мод от юных дизайнеров, а также гвоздь программы — узбекский плов.

Участник фестиваля "Шёлк и Специи" в Бухаре © Foto : Камиль Еникеев

Плов на фестивале "Шёлк и Специи" в Бухаре © Foto : Камиль Еникеев

Участники фестиваля "Шёлк и Специи" в Бухаре © Foto : Камиль Еникеев 1 / 3 © Foto : Камиль Еникеев Участник фестиваля "Шёлк и Специи" в Бухаре

Организуют фестиваль хокимият Бухарской области, Бухарское региональное отделение Узбектуризма и ассоциация ремесленников "Хунарманд". Праздник продлится до 27 мая.