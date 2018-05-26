Главный по мультикам: Обид Асомов возглавил Студию мультфильмов

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Заслуженный артист Узбекистана, юморист Обид Асомов назначен директором ГУП «Студия мультипликационных фильмов».
Об этом сообщает пресс-служба национального агентства "Узбеккино".
28 декабря 2017 года кабинет министров республики подписал постановление "О дополнительных мерах по организации деятельности национального агентства "Узбеккино". В результате было организовано ГУП "Студия мультипликационных фильмов".
Заслуженный артист Узбекистана родился 22 октября 1963 года в Ташкенте.
В 1993 году основал своей театр "Обид-А".