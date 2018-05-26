Режиссер Артем Михалков собирается снимать новый фильм в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Актер и режиссер Артем Михалков планирует снять фильм "Mr. Нокаут" про советского олимпийского чемпиона по боксу Валерия Попенченко. Об этом сообщает РИА Новости.
Шестикратный чемпион СССР Попенченко — единственный советский боксер-обладатель Кубка Вэла Баркера.
Фильм планируется выпустить в 2020 году. Съемки пройдут в России, Узбекистане, Польше и Японии. Бюджет картины 200 миллионов рублей.
Экспертный совет в Минкультуры рассматривает в субботу игровые фильмы и сериалы. Кто получит поддержку, станет известно позднее.