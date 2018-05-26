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Режиссер Артем Михалков собирается снимать новый фильм в Узбекистане

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Культура
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Фильм будет называться "Mr.Нокаут". В основе ленты — биография боксера Валерия Попенченко.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Актер и режиссер Артем Михалков планирует снять фильм "Mr. Нокаут" про советского олимпийского чемпиона по боксу Валерия Попенченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Шестикратный чемпион СССР Попенченко — единственный советский боксер-обладатель Кубка Вэла Баркера.

Зрители на показе в кинотеатре
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"Наш фильм будет называться "Mr.Нокаут". В основе ленты — биография Попенченко, это байопик", — сказал Михалков в Минкультуры РФ в субботу на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение государственных субсидий.

Фильм планируется выпустить в 2020 году. Съемки пройдут в России, Узбекистане, Польше и Японии. Бюджет картины 200 миллионов рублей.

Экспертный совет в Минкультуры рассматривает в субботу игровые фильмы и сериалы. Кто получит поддержку, станет известно позднее.

Теги:
фильм, киноиндустрия



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