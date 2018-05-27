Финал конкурса "Ты супер!": слезы радости и горечь расставания

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik, Алексей Стефанов. Атмосфера перед финалом второго сезона Международного вокального конкурса «Ты супер!» для талантливых детей, оставшихся без попечения родителей, была напряженной.

Члены жюри — Игорь Крутой, Юлианна Караулова, Виктор Дробыш и Сергей Лазарев — заняли судейские кресла, зрители замерли в ожидании шоу. За кулисами своего выхода ожидали 11 финалистов. Среди них — Вера Ярошик из Беларуси и Сатеник Геворгян из Армении.

Судьбу финалистов должно было решить зрительское голосование. Участники шоу, пять месяцев доказывавшие, что они действительно супер-вокалисты, волновались за свои концертные номера.

Вера Ярошик и Сатеник Геворгян: финал — уже победа

«Для меня самым сложным был первый отборочный тур конкурса, я не знала, чего ожидать на сцене. Конечно, я очень волновалась, особенно перед выходом — у меня так громко билось сердце! Ничего, что было потом, вообще не помню, даже кто нажимал кнопки», — призналась Вера Ярошик перед завершающим выходом на сцену.

«Самое первое выступление — самое сложное. Когда я вышла на сцену во второй раз, чувствовала себя увереннее, хоть и не смогла совладать с голосом, спеть так же хорошо, как на репетициях. Но все же на YouTube мою песню «Обийми» посмотрели уже полтора миллиона человек. А третье выступление было самым осознанным. Я спела хорошо и мне жюри во втором и третьем туре не сделало ни одного замечания. Значит, ошибок не было», — с гордостью говорит Вера.

Перед первым выходом на сцену волновалась и Сатеник Геворгян.

«Было очень тяжело. Я следила за тем, как меня оценивают, как нажимают кнопки. Думала, что не пройду, что кнопки не нажмут, но нажали», — вспоминает она.

Когда зимой Сатеник только приехала в Москву, мы говорили с ней через переводчика. Прошло пять месяцев, и девушка уже свободно отвечает на вопросы по-русски. Сатеник признается, что хотя слова членов жюри для нее много значат, самой главной оценкой остается мнение родственников: «Мне было очень приятно, когда звонили мои братья и сестры и говорили, что гордятся мной, что я молодец».

Sputnik На сцене шоу "Ты супер!"

Сатеник считает, что независимо от занятого места все, кто прошел в финал — уже победители. «Мне неважно, какое у меня будет место. Я рада, что дошла до финала — это уже победа», — повторяет за ней Вера Ярошик.

Артем Семенов: нашего шоу больше никогда не будет

За кулисами, помимо многочисленного персонала, занятого технической и творческой поддержкой проекта, было много гостей, пришедших поддержать своих конкурсантов. Среди них — участник конкурса «Ты супер!» от Латвии Артем Семенов. Он дошел до полуфинала и вынужден был уехать домой, но вернулся, чтобы лично поддержать финалисток.

«У меня сегодня, честно говоря, плохое настроение, потому что проект подходит к концу. Мы все так сдружились, особенно те, кто выступал от начала до самого конца. И теперь придется прощаться… Понимаю, что скорее всего мы еще встретимся, но ждать этого момента утомительно. Уже объявили третий сезон шоу «Ты супер!», но я думаю, что такого крутого, как наш, больше не будет», — с грустью отметил Артем.

Когда Артем Семенов только приехал на проект, он уверял, что оказался тут случайно — отослать видео с песней его уговорила учительница. Был уверен, что покинет проект уже после первого тура. Да и строить карьеру намеревался исключительно в Лондоне. Но за пять месяцев на конкурсе планы Артема изменились. «Я думаю про учебу в Москве», — признался он. Правда, как это сделать, он пока не знает. В Латвии школу заканчивают после 12-го класса, значит, сейчас Артем может поступить только в колледж. «Окончить колледж в 22 года и учиться дальше — это странно», — говорит Семенов.

Руслан Алехно: атмосфера добра, радости и детского счастья

К началу шоу приезжают звездные гости каждого из участников. За кулисы приходит белорусский эстрадный певец и композитор Руслан Алехно.

«То, что представительница Беларуси дошла до финала в проекте «Ты супер!» — это замечательно, — искренне сказал Алехно корреспонденту Sputnik. — Здорово, что возможность выйти на большую сцену или оказаться на телевидении появляется не только у тех, кто может заплатить, а и у ребят по-настоящему талантливых».

Еще певец не почувствовал на площадке конкуренции: «Здесь царит исключительно атмосфера добра, радости и детского счастья».

«Когда я впервые увидел первый сезон «Ты супер!», был в восторге от того, что проект не купили где-то за границей, а создали с нуля. Участников так много, и какие же они все талантливые! Каждый из них — уже победитель, независимо от того, вышел ли он в финал. Все молодцы», — заключил певец.

Дуэт Веры Ярошик и Руслана Алехно исполнил песню ВИА "Песняры" "Зачарованная моя".

Sputnik Международный детский вокальный конкурс "Ты супер!"

«Это был полноценный дуэт. После Валерия Дайнеко исполнять эту песню сложно. А тут в каждой ноте была слышна Беларусь. Все было идеально выстроено», — оценил выступление Игорь Крутой.

«Это был полноценный дуэт. Казалось, что ни людей, ни камер вокруг не существует, и вы пели друг другу. Потрясающую атмосферу создали. Вера, вы невероятная красавица. У вас есть все данные, чтобы стать большой артисткой — и внешние, и вокальные. И главное — вы целеустремленный человек», — сказал Сергей Лазарев.

Юлианна Караулова удивилась, что Ярошик и Алехно репетировали свой номер всего один раз: «Вы будто много лет поете эту песню, давно знаете друг друга, чувствуете», — отметила она.

А Виктор Дробыш добавил, что Ярошик и Алехно делают большое дело для родной страны. «Вы представители гордого народа, должны прославлять его, обращаться к его языку. Так и продолжайте», — сказал композитор.

Гарик Мартиросян: выступаем как два танка

За кулисами появляется Гарик Мартиросян, вопреки телевизионному образу, очень серьезный и взволнованный. Еле слышно напевает песню — боится сорвать голос. Он поет с Сатеник Геворгян. С легкой иронией он подбадривает участницу: «Давай, выступаем как два танка. Главное, не грусти». Мартиросян намекает на песню, которую они поют дуэтом, любимую песню Сатеник — «Армения моя».

Sputnik Финал конкурса "Ты супер!"

Гарик назвал исполнение символическим: «Во-первых, мы с Сатеник из Армении. Во вторых, ровно десять лет назад, увы, не стало автора этой прекрасной песни — замечательного композитора Анатолия Днепрова. Я всегда горжусь тем, что поддерживаю соотечественниц, особенно если они талантливые и красивые. Браво, Сатеник!», — произносит со сцены Гарик.

«Меня так потянуло в Армению, будто у меня есть армянские корни. Была там очень давно, а благодаря этой композиции очень захотела вновь там оказаться», — оценила дуэт Геворгян-Мартиросян Юлианна Караулова. И сказала Сатеник: «Ты вернешься домой настоящей звездой! Ты уже спела с одним из самых знаменитых и харизматичных представителей армянского народа. Ты — большая молодец. Спасибо, что ты такая дружелюбная, настоящая и открытая».

«Вам удалось донести до нас уважение и любовь к Армении, гордость за страну. Все было очень искренне», — отметил Игорь Крутой.

«В такой маленькой девчушке — такой большой голос, такая харизма. Ты бойкая и неунывающая, всегда старалась рисковать и радовать своими выступлениями. И каждый раз удивляла. Это было потрясающее выступление на двух языках. Поздравляю!», — добавил Сергей Лазарев.

Сергей Кочетков: волшебство конкурса чувствуется даже через экраны

Пять месяцев телезрители России, стран ближнего зарубежья, Балтии, Германии и даже Сирии, — стран, откуда в Москву приехали дети, внимательно следили за судьбой 82 участников конкурса «Ты супер!», организованного телеканалом НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik.

Перед тем, как были названы имена победителей второго сезона, на сцену вышел первый заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Сергей Кочетков. Он сообщил, что все участники шоу из стран ближнего зарубежья и Балтии до 18 лет будут получать ежемесячную стипендию. А финалистки Вера Ярошик и Сатеник Геворгян в течение года будут иметь возможность заниматься вокалом у себя дома в Бресте и Гюмри.

«Самое лучшее, что есть в этом конкурсе — это эмоции. Невозможно равнодушно смотреть, как поют эти ребята, как они переживают, как готовятся. Для них, мне кажется, в этом вся жизнь. Жизнь у них и так непросто складывалась, и вдруг они попадают в совершенно новый мир — сценический, музыкальный, раскрываются и становятся просто волшебными. И это волшебство чувствуется даже через экран. Спасибо большое всем ребятам, подарившим нам эти чувства», — сказал Сергей Кочетков.

И вот уже названы лауреаты второго сезона вокального конкурса «Ты супер!». Первое место получила Диана Анкудинова, второе — Вера Ярошик, третье — Роман Дружинин, четвертое — Эльвира Яхьяева, а пятое — Владимир Скрипаль. Приз зрительских симпатий достался Зеновии Сверчковой. На «Новую волну» в этот раз поедет Диана Анкудинова, а в отборочном туре детского «Евровидения» примет участие Александра Кирильчук.

И хотя Сатеник в этой пятерке нет, она не отчаивается — финал и так стал для нее большой победой. А для других детей он стал примером того, как юная девушка со сложной судьбой из небольшого городка может покорить сердца корифеев мира музыки и заставить их плакать во время своего выступления.