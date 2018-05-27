Таджикский дизайнер презентовал новую коллекцию в Бухаре

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Таджикский дизайнер Хуршед Сатторов презентовал новую коллекцию на фестивале "Шелк и специи" в Узбекистане. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан.
"И правильно придумали сделать показ именно в Бухаре. У нас очень много туристов, это дает мировой масштаб дизайнеру", — комментирует один из жителей Узбекистана.
О том, как проходила подготовка к показу, Сатторов рассказал накануне мероприятия в своем Instagram.
Международная выставка проходит 26-27 мая у знаменитого архитектурного комплекса Лаби-хавз в Бухаре.
Любители моды не смогли остаться равнодушными и отметили всю красоту национальных нарядов от модельера. В его коллекцию вошли 15 моделей таджикской национальной одежды, среди которых — платья в стиле чакан, популярные на юге Таджикистана, и одеяния с памирскими узорами.
"Таких платьев нет ни в одной из стран региона, в том числе в Узбекистане, они яркие, в них много красивых узоров. Скажем, в чакане на красной ткани вышиваются узоры из семи цветов", — отметил ранее Сатторов.
В программе фестиваля также приняли участие и юные дизайнеры Узбекистана.