Sputnik вручил участникам конкурса "Ты супер!" памятные призы

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Заместитель главного редактора агентства Сергей Кочетков вручил ребятам призы во время финала проекта.
Всем детям будет выплачиваться ежемесячная стипендия в размере десяти тысяч рублей до достижения ими 18 лет, а те, кто старше, будут получать средства в течение года.
Финалисткам — Вере Ярошик (Беларусь) и Сатеник Геворкян (Армения) — Sputnik дополнительно подарил годовые курсы вокала от лучших педагогов.
Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который провели телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии и подарил детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.
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